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Wiener Börse-Handel im Blick 28.09.2026 17:58:53

Börse Wien: ATX Prime letztendlich mit Zuschlägen

Börse Wien: ATX Prime letztendlich mit Zuschlägen

Der ATX Prime entwickelte sich zum Handelsende positiv.

Letztendlich tendierte der ATX Prime im Wiener Börse-Handel 0,95 Prozent fester bei 3 433,29 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,019 Prozent auf 3 401,70 Punkte an der Kurstafel, nach 3 401,04 Punkten am Vortag.

Bei 3 448,52 Einheiten erreichte der ATX Prime sein Tageshoch, während er hingegen mit 3 401,61 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

So bewegt sich der ATX Prime seit Jahresbeginn

Noch vor einem Monat, am 28.08.2026, notierte der ATX Prime bei 3 335,76 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.06.2026, wies der ATX Prime 3 152,29 Punkte auf. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.09.2025, lag der ATX Prime bei 2 324,12 Punkten.

Der Index gewann seit Jahresbeginn 2026 bereits um 29,16 Prozent. Das ATX Prime-Jahreshoch steht derzeit bei 3 448,52 Punkten. Bei 2 489,01 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Top und Flops heute

Zu den Gewinner-Aktien im ATX Prime zählen derzeit Wolford (+ 9,52 Prozent auf 2,30 EUR), Verbund (+ 3,36 Prozent auf 64,65 EUR), Polytec (+ 2,94 Prozent auf 5,60 EUR), FACC (+ 2,72 Prozent auf 15,86 EUR) und Erste Group Bank (+ 2,68 Prozent auf 126,40 EUR). Die schwächsten ATX Prime-Aktien sind hingegen AT S (AT&S) (-2,70 Prozent auf 198,00 EUR), UNIQA Insurance (-2,46 Prozent auf 18,24 EUR), ZUMTOBEL (-2,38 Prozent auf 4,10 EUR), CPI Europe (-2,22 Prozent auf 14,98 EUR) und Vienna Insurance (-2,03 Prozent auf 67,40 EUR).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im ATX Prime auf

Das Handelsvolumen der Wienerberger-Aktie ist im ATX Prime derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via Wiener Börse 571 982 Aktien gehandelt. Im ATX Prime hat die Erste Group Bank-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 47,818 Mrd. Euro den größten Anteil.

KGV und Dividende der ATX Prime-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Marinomed Biotech-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 7,48 erwartet. Unter den Aktien im Index präsentiert die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,48 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: gopixa / Shutterstock.com

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AT & S (AT&S) 198,00 -2,70% AT & S (AT&S)
CPI Europe AG (ex IMMOFINANZ) 14,98 -2,22% CPI Europe AG (ex IMMOFINANZ)
Erste Group Bank AG 126,40 2,68% Erste Group Bank AG
EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG) 28,45 0,89% EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG)
FACC AG 15,86 2,72% FACC AG
Marinomed Biotech AG 3,70 -2,63% Marinomed Biotech AG
OMV AG 73,05 2,03% OMV AG
Polytec 5,60 2,94% Polytec
UNIQA Insurance AG 18,24 -2,46% UNIQA Insurance AG
Verbund AG 64,65 3,36% Verbund AG
Vienna Insurance 67,40 -2,03% Vienna Insurance
Wienerberger AG 17,67 2,14% Wienerberger AG
Wolford AG 2,30 9,52% Wolford AG
ZUMTOBEL AG 4,10 -2,38% ZUMTOBEL AG

Indizes in diesem Artikel

ATX Prime 3 433,29 0,95%

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