Verbund Aktie
WKN: 74640 / ISIN: AT0000746409
|Wiener Börse-Handel im Fokus
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08.07.2026 12:26:39
Börse Wien: ATX Prime liegt am Mittag im Minus
Am Mittwoch sinkt der ATX Prime um 12:10 Uhr via Wiener Börse um 1,86 Prozent auf 3 131,94 Punkte. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,015 Prozent auf 3 191,92 Punkte an der Kurstafel, nach 3 191,43 Punkten am Vortag.
Im Tagestief notierte der ATX Prime bei 3 121,81 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 3 191,92 Punkten.
ATX Prime-Performance auf Jahressicht
Auf Wochensicht verzeichnet der ATX Prime bislang ein Minus von 2,97 Prozent. Noch vor einem Monat, am 08.06.2026, betrug der ATX Prime-Kurs 2 967,43 Punkte. Vor drei Monaten, am 08.04.2026, wurde der ATX Prime auf 2 806,02 Punkte taxiert. Der ATX Prime verzeichnete vor einem Jahr, am 08.07.2025, den Wert von 2 219,05 Punkten.
Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 17,82 Prozent nach oben. In diesem Jahr verzeichnete der ATX Prime bereits ein Jahreshoch bei 3 243,92 Punkten. Bei 2 489,01 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.
Die Tops und Flops im ATX Prime
Die Top-Aktien im ATX Prime sind derzeit OMV (+ 2,98 Prozent auf 58,75 EUR), Verbund (+ 2,63 Prozent auf 58,60 EUR), Kapsch TrafficCom (+ 2,00 Prozent auf 5,10 EUR), Frequentis (+ 1,61 Prozent auf 63,00 EUR) und Schoeller-Bleckmann (+ 1,51 Prozent auf 30,35 EUR). Auf der Verliererseite im ATX Prime stehen hingegen Polytec (-4,86 Prozent auf 4,50 EUR), Erste Group Bank (-4,65 Prozent auf 112,90 EUR), DO (-4,38 Prozent auf 207,50 EUR), Wolford (-4,31 Prozent auf 2,22 EUR) und Raiffeisen (-4,05 Prozent auf 54,50 EUR).
Welche Aktien im ATX Prime das größte Handelsvolumen aufweisen
Die Aktie im ATX Prime mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Wienerberger-Aktie. 316 937 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 46,181 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im ATX Prime den höchsten Börsenwert auf.
Fundamentalkennzahlen der ATX Prime-Mitglieder im Fokus
Im ATX Prime verzeichnet die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,99 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index zeigt die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,87 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
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