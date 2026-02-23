Mayr-Melnhof Karton Aktie
WKN: 93820 / ISIN: AT0000938204
|ATX Prime-Performance im Blick
|
23.02.2026 17:58:53
Börse Wien: ATX Prime liegt letztendlich im Plus
Der ATX Prime schloss den Handelstag nahezu unverändert (plus 0,07 Prozent) bei 2 888,15 Punkten ab. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0,018 Prozent auf 2 885,57 Punkte an der Kurstafel, nach 2 886,08 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den ATX Prime bis auf 2 866,80 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 2 907,38 Zählern.
So bewegt sich der ATX Prime seit Jahresbeginn
Noch vor einem Monat, am 23.01.2026, erreichte der ATX Prime einen Wert von 2 740,61 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 21.11.2025, den Stand von 2 384,30 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.02.2025, bewegte sich der ATX Prime bei 2 031,06 Punkten.
Seit Anfang des Jahres 2026 stieg der Index bereits um 8,65 Prozent. Das Jahreshoch des ATX Prime beträgt derzeit 2 907,38 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 2 638,17 Punkten verzeichnet.
Top und Flops heute
Unter den Top-Aktien im ATX Prime befinden sich aktuell FACC (+ 6,25 Prozent auf 12,92 EUR), AT S (AT&S) (+ 5,24 Prozent auf 54,20 EUR), voestalpine (+ 1,58 Prozent auf 48,74 EUR), Semperit (+ 1,54 Prozent auf 13,20 EUR) und OMV (+ 1,37 Prozent auf 55,50 EUR). Die schwächsten ATX Prime-Aktien sind hingegen Mayr-Melnhof Karton (-7,30 Prozent auf 91,40 EUR), Frequentis (-2,13 Prozent auf 73,40 EUR), PORR (-2,09 Prozent auf 39,80 EUR), Lenzing (-1,79 Prozent auf 24,75 EUR) und Andritz (-1,56 Prozent auf 72,60 EUR).
Welche ATX Prime-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Aktuell weist die voestalpine-Aktie das größte Handelsvolumen im ATX Prime auf. 517 685 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im ATX Prime weist die Erste Group Bank-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 41,399 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Diese Dividenden zahlen die ATX Prime-Mitglieder
Im ATX Prime weist die Warimpex-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5,86 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Unter den Aktien im Index weist die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,82 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.
Redaktion finanzen.at
Weitere Links:
