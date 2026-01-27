Börse Wien: ATX Prime liegt nachmittags im Plus

Für den ATX Prime geht es aktuell aufwärts.

Der ATX Prime notiert im Wiener Börse-Handel um 15:41 Uhr um 1,71 Prozent fester bei 2 789,45 Punkten. Zuvor eröffnete der Index bei 2 742,68 Zählern und damit 0,000 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (2 742,68 Punkte).

Bei 2 789,45 Einheiten erreichte der ATX Prime sein Tageshoch, während er hingegen mit 2 742,68 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

So bewegt sich der ATX Prime seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime erreichte am vorherigen Handelstag, dem 23.12.2025, den Wert von 2 604,50 Punkten. Vor drei Monaten, am 27.10.2025, wurde der ATX Prime mit einer Bewertung von 2 338,73 Punkten gehandelt. Der ATX Prime wies vor einem Jahr, am 27.01.2025, einen Wert von 1 907,29 Punkten auf.

Der Index legte seit Jahresanfang 2026 bereits um 4,94 Prozent zu. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des ATX Prime bereits bei 2 789,45 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 2 638,17 Zählern.

Die Tops und Flops im ATX Prime

Zu den stärksten Einzelwerten im ATX Prime zählen derzeit STRABAG SE (+ 10,17 Prozent auf 88,80 EUR), Addiko Bank (+ 7,79 Prozent auf 26,30 EUR), Raiffeisen (+ 3,79) Prozent auf 41,10 EUR), DO (+ 2,81 Prozent auf 201,50 EUR) und Polytec (+ 2,78 Prozent auf 4,06 EUR). Die schwächsten ATX Prime-Aktien sind hingegen Kapsch TrafficCom (-3,64 Prozent auf 5,82 EUR), Wolford (-2,63 Prozent auf 2,96 EUR), Warimpex (-1,96 Prozent auf 0,50 EUR), Semperit (-1,26 Prozent auf 12,52 EUR) und Lenzing (-1,13 Prozent auf 26,20 EUR).

Die teuersten ATX Prime-Konzerne

Im ATX Prime sticht die Raiffeisen-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 155 508 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 41,865 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im ATX Prime den höchsten Börsenwert.

Dieses KGV weisen die ATX Prime-Werte auf

Die Raiffeisen-Aktie verzeichnet mit 6,01 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime. Die OMV-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 8,80 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at