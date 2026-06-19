Börse Wien: ATX Prime liegt zum Ende des Freitagshandels im Plus

Schlussendlich ging der ATX Prime nahezu unverändert (plus 0,05 Prozent) bei 3 212,66 Punkten aus dem Handel. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0,034 Prozent auf 3 210,04 Punkte an der Kurstafel, nach 3 211,12 Punkten am Vortag.

Bei 3 188,24 Einheiten erreichte der ATX Prime sein Tagestief, während er hingegen mit 3 215,99 Punkten den höchsten Stand markierte.

So bewegt sich der ATX Prime seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht gewann der ATX Prime bereits um 4,09 Prozent. Noch vor einem Monat, am 19.05.2026, stand der ATX Prime bei 2 888,75 Punkten. Vor drei Monaten, am 19.03.2026, stand der ATX Prime noch bei 2 614,22 Punkten. Der ATX Prime stand vor einem Jahr, am 19.06.2025, bei 2 162,23 Punkten.

Der Index legte auf Jahressicht 2026 bereits um 20,86 Prozent zu. Der ATX Prime verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 3 231,82 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 2 489,01 Zählern.

ATX Prime-Top-Flop-Liste

Zu den Top-Aktien im ATX Prime zählen aktuell Telekom Austria (+ 5,93 Prozent auf 10,18 EUR), FACC (+ 3,08 Prozent auf 18,08 EUR), EVN (+ 2,76 Prozent auf 29,80 EUR), Semperit (+ 1,67 Prozent auf 15,20 EUR) und AMAG (+ 1,48 Prozent auf 27,40 EUR). Die schwächsten ATX Prime-Aktien sind derweil STRABAG SE (-3,67 Prozent auf 86,70 EUR), CPI Europe (-3,08 Prozent auf 15,08 EUR), voestalpine (-2,46 Prozent auf 43,70 EUR), Rosenbauer (-2,30 Prozent auf 59,40 EUR) und Frequentis (-1,85 Prozent auf 74,10 EUR).

ATX Prime-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im ATX Prime weist die Erste Group Bank-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 1 257 218 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 45,016 Mrd. Euro weist die Erste Group Bank-Aktie im ATX Prime derzeit den höchsten Börsenwert auf.

KGV und Dividende der ATX Prime-Mitglieder

Die OMV-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6,80 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX Prime-Werten. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,09 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion finanzen.at