Börse Wien: ATX Prime mittags in der Gewinnzone

Am Mittwoch gewinnt der ATX Prime um 12:09 Uhr via Wiener Börse 0,49 Prozent auf 2 852,60 Punkte. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,103 Prozent auf 2 841,46 Punkte an der Kurstafel, nach 2 838,55 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der ATX Prime bei 2 840,98 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 2 865,85 Punkten.

ATX Prime-Performance auf Jahressicht

Auf Wochensicht verzeichnet der ATX Prime bislang ein Minus von 1,14 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime wies am vorherigen Handelstag, dem 23.01.2026, einen Wert von 2 740,61 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 25.11.2025, wurde der ATX Prime auf 2 459,32 Punkte taxiert. Der ATX Prime verzeichnete vor einem Jahr, am 25.02.2025, den Wert von 2 057,03 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 7,31 Prozent nach oben. In diesem Jahr verzeichnete der ATX Prime bereits ein Jahreshoch bei 2 907,38 Punkten. Bei 2 638,17 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Die Tops und Flops im ATX Prime

Die Top-Aktien im ATX Prime sind derzeit FACC (+ 5,66 Prozent auf 13,82 EUR), Schoeller-Bleckmann (+ 3,40 Prozent auf 36,50 EUR), ZUMTOBEL (+ 1,79 Prozent auf 4,28 EUR), Mayr-Melnhof Karton (+ 1,60 Prozent auf 95,10 EUR) und Raiffeisen (+ 1,59 Prozent auf 42,04 EUR). Auf der Verliererseite im ATX Prime stehen hingegen AT S (AT&S) (-3,99 Prozent auf 53,00 EUR), Kapsch TrafficCom (-2,08 Prozent auf 5,64 EUR), Flughafen Wien (-1,44 Prozent auf 54,60 EUR), Frequentis (-1,39 Prozent auf 70,80 EUR) und AMAG (-1,34 Prozent auf 29,40 EUR).

Welche Aktien im ATX Prime das größte Handelsvolumen aufweisen

Die Aktie im ATX Prime mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die voestalpine-Aktie. 127 815 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 41,632 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im ATX Prime den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der ATX Prime-Mitglieder im Fokus

Im ATX Prime verzeichnet die Raiffeisen-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,16 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index zeigt die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,72 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at