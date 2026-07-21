AT & S Aktie
WKN: 96998 / ISIN: AT0000969985
|ATX Prime-Entwicklung
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21.07.2026 15:58:49
Börse Wien: ATX Prime nachmittags fester
Am Dienstag tendiert der ATX Prime um 15:41 Uhr via Wiener Börse 0,43 Prozent fester bei 3 165,07 Punkten. Zuvor ging der ATX Prime 0,034 Prozent höher bei 3 152,63 Punkten in den Handel, nach 3 151,55 Punkten am Vortag.
Der ATX Prime erreichte am Dienstag sein Tagestief bei 3 141,51 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 3 169,26 Punkten lag.
So bewegt sich der ATX Prime seit Beginn Jahr
Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime wies am vorherigen Handelstag, dem 19.06.2026, einen Stand von 3 212,66 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 21.04.2026, stand der ATX Prime noch bei 2 894,88 Punkten. Vor einem Jahr, am 21.07.2025, wurde der ATX Prime mit einer Bewertung von 2 265,34 Punkten gehandelt.
Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 19,07 Prozent. Aktuell liegt der ATX Prime bei einem Jahreshoch von 3 243,92 Punkten. Bei 2 489,01 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.
ATX Prime-Top-Flop-Aktien
Zu den stärksten Einzelwerten im ATX Prime zählen derzeit AT S (AT&S) (+ 13,97 Prozent auf 182,80 EUR), Marinomed Biotech (+ 10,77 Prozent auf 5,45 EUR), Warimpex (+ 2,70) Prozent auf 0,50 EUR), Rosenbauer (+ 1,71 Prozent auf 59,60 EUR) und Erste Group Bank (+ 1,69 Prozent auf 114,50 EUR). Auf der Verliererseite im ATX Prime stehen hingegen Wienerberger (-6,64 Prozent auf 20,82 EUR), Semperit (-2,37 Prozent auf 14,40 EUR), Verbund (-2,26 Prozent auf 58,45 EUR), Telekom Austria (-2,22 Prozent auf 9,70 EUR) und BAWAG (-1,72 Prozent auf 171,50 EUR).
Diese ATX Prime-Aktien weisen den größten Börsenwert auf
Das größte Handelsvolumen im ATX Prime kann derzeit die Wienerberger-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via Wiener Börse 873 388 Aktien gehandelt. Im ATX Prime macht die Erste Group Bank-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 43,385 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.
Fundamentalkennzahlen der ATX Prime-Aktien im Fokus
In diesem Jahr präsentiert die Marinomed Biotech-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 7,48 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime. OMV-Anleger werden 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 7,21 Prozent gelockt.
Redaktion finanzen.at
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