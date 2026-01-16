Börse Wien: ATX Prime notiert zum Ende des Freitagshandels im Minus

Der ATX Prime schloss am Freitag nahezu unverändert (minus 0,02 Prozent) bei 2 716,26 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0,006 Prozent auf 2 716,64 Punkte an der Kurstafel, nach 2 716,81 Punkten am Vortag.

Der ATX Prime erreichte am Freitag sein Tagestief bei 2 703,73 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 2 720,93 Punkten lag.

ATX Prime-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche ging es für den ATX Prime bereits um 1,16 Prozent aufwärts. Vor einem Monat, am 16.12.2025, wurde der ATX Prime mit einer Bewertung von 2 569,99 Punkten gehandelt. Der ATX Prime lag noch vor drei Monaten, am 16.10.2025, bei 2 333,23 Punkten. Vor einem Jahr, am 16.01.2025, lag der ATX Prime noch bei 1 857,68 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 legte der Index bereits um 2,19 Prozent zu. Aktuell liegt der ATX Prime bei einem Jahreshoch von 2 720,93 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 2 654,40 Punkten.

Top und Flops heute

Zu den stärksten Einzelwerten im ATX Prime zählen derzeit AMAG (+ 3,54 Prozent auf 26,30 EUR), ZUMTOBEL (+ 2,73 Prozent auf 3,58 EUR), Frequentis (+ 2,51) Prozent auf 81,80 EUR), AT S (AT&S) (+ 2,38 Prozent auf 36,60 EUR) und Addiko Bank (+ 2,36 Prozent auf 26,00 EUR). Die Flop-Titel im ATX Prime sind derweil Schoeller-Bleckmann (-4,59 Prozent auf 32,20 EUR), Wienerberger (-2,59 Prozent auf 28,62 EUR), voestalpine (-2,12 Prozent auf 38,76 EUR), Wolford (-2,00 Prozent auf 2,94 EUR) und Rosenbauer (-1,63 Prozent auf 48,20 EUR).

Welche Aktien im ATX Prime den größten Börsenwert aufweisen

Die Verbund-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im ATX Prime auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 372 006 Aktien gehandelt. Im ATX Prime weist die Erste Group Bank-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 40,506 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

KGV und Dividende der ATX Prime-Werte

2026 verzeichnet die Raiffeisen-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6,03 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime. Im Index weist die OMV-Aktie mit 8,92 Prozent 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at