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ATX Prime im Fokus 04.05.2026 17:58:38

Börse Wien: ATX Prime notiert zum Handelsende im Minus

Börse Wien: ATX Prime notiert zum Handelsende im Minus

Der ATX Prime verlor zum Handelsschluss an Wert.

Der ATX Prime notierte im Wiener Börse-Handel letztendlich um 1,01 Prozent tiefer bei 2 836,62 Punkten. Zuvor ging der ATX Prime 0,010 Prozent höher bei 2 865,81 Punkten in den Handel, nach 2 865,52 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der ATX Prime bei 2 828,67 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 2 891,06 Punkten.

ATX Prime-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.04.2026, notierte der ATX Prime bei 2 706,98 Punkten. Der ATX Prime erreichte vor drei Monaten, am 04.02.2026, einen Stand von 2 853,22 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.05.2025, bewegte sich der ATX Prime bei 2 085,62 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 schlägt ein Plus von 6,71 Prozent zu Buche. Das ATX Prime-Jahreshoch steht derzeit bei 2 953,91 Punkten. Bei 2 489,01 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Die Tops und Flops im ATX Prime

Die Gewinner-Aktien im ATX Prime sind aktuell Polytec (+ 4,20 Prozent auf 4,22 EUR), AT S (AT&S) (+ 4,05 Prozent auf 97,60 EUR), Kapsch TrafficCom (+ 1,87 Prozent auf 5,46 EUR), Lenzing (+ 1,29 Prozent auf 23,55 EUR) und OMV (+ 1,16 Prozent auf 60,85 EUR). Auf der Verliererseite im ATX Prime stehen hingegen Marinomed Biotech (-10,85 Prozent auf 11,50 EUR), voestalpine (-4,05 Prozent auf 42,12 EUR), Raiffeisen (-3,15 Prozent auf 44,94 EUR), DO (-3,12 Prozent auf 167,60 EUR) und Mayr-Melnhof Karton (-2,75 Prozent auf 77,80 EUR).

Welche Aktien im ATX Prime den größten Börsenwert aufweisen

Das Handelsvolumen der OMV-Aktie ist im ATX Prime derzeit am höchsten. 378 116 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie macht im ATX Prime den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 36,588 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der ATX Prime-Mitglieder im Fokus

2026 weist die Warimpex-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6,43 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime auf. Die höchste Dividendenrendite ist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,61 Prozent bei der OMV-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: gopixa / Shutterstock.com

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DO & CO 167,60 -3,12% DO & CO
Erste Group Bank AG 93,50 -0,74% Erste Group Bank AG
Kapsch TrafficCom AG 5,46 1,87% Kapsch TrafficCom AG
Lenzing AG 23,55 1,29% Lenzing AG
Marinomed Biotech AG 11,50 -10,85% Marinomed Biotech AG
Mayr-Melnhof Karton AG 77,80 -2,75% Mayr-Melnhof Karton AG
OMV AG 60,85 1,16% OMV AG
Polytec 4,22 4,20% Polytec
Raiffeisen 44,94 -3,15% Raiffeisen
voestalpine AG 42,12 -4,05% voestalpine AG
Warimpex 0,51 0,00% Warimpex

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ATX Prime 2 836,62 -1,01%

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