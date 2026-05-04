Erste Group Bank Aktie
WKN: 65201 / ISIN: AT0000652011
|ATX Prime im Fokus
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04.05.2026 17:58:38
Börse Wien: ATX Prime notiert zum Handelsende im Minus
Der ATX Prime notierte im Wiener Börse-Handel letztendlich um 1,01 Prozent tiefer bei 2 836,62 Punkten. Zuvor ging der ATX Prime 0,010 Prozent höher bei 2 865,81 Punkten in den Handel, nach 2 865,52 Punkten am Vortag.
Im Tagestief notierte der ATX Prime bei 2 828,67 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 2 891,06 Punkten.
ATX Prime-Entwicklung seit Beginn des Jahres
Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.04.2026, notierte der ATX Prime bei 2 706,98 Punkten. Der ATX Prime erreichte vor drei Monaten, am 04.02.2026, einen Stand von 2 853,22 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.05.2025, bewegte sich der ATX Prime bei 2 085,62 Punkten.
Seit Jahresanfang 2026 schlägt ein Plus von 6,71 Prozent zu Buche. Das ATX Prime-Jahreshoch steht derzeit bei 2 953,91 Punkten. Bei 2 489,01 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.
Die Tops und Flops im ATX Prime
Die Gewinner-Aktien im ATX Prime sind aktuell Polytec (+ 4,20 Prozent auf 4,22 EUR), AT S (AT&S) (+ 4,05 Prozent auf 97,60 EUR), Kapsch TrafficCom (+ 1,87 Prozent auf 5,46 EUR), Lenzing (+ 1,29 Prozent auf 23,55 EUR) und OMV (+ 1,16 Prozent auf 60,85 EUR). Auf der Verliererseite im ATX Prime stehen hingegen Marinomed Biotech (-10,85 Prozent auf 11,50 EUR), voestalpine (-4,05 Prozent auf 42,12 EUR), Raiffeisen (-3,15 Prozent auf 44,94 EUR), DO (-3,12 Prozent auf 167,60 EUR) und Mayr-Melnhof Karton (-2,75 Prozent auf 77,80 EUR).
Welche Aktien im ATX Prime den größten Börsenwert aufweisen
Das Handelsvolumen der OMV-Aktie ist im ATX Prime derzeit am höchsten. 378 116 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie macht im ATX Prime den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 36,588 Mrd. Euro.
Fundamentalkennzahlen der ATX Prime-Mitglieder im Fokus
2026 weist die Warimpex-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6,43 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime auf. Die höchste Dividendenrendite ist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,61 Prozent bei der OMV-Aktie zu erwarten.
Redaktion finanzen.at
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