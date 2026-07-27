Börse Wien: ATX Prime notiert zum Handelsende im Minus

Letztendlich gab der ATX Prime im Wiener Börse-Handel um 1,44 Prozent auf 3 131,42 Punkte nach. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,000 Prozent auf 3 177,07 Punkte an der Kurstafel, nach 3 177,07 Punkten am Vortag.

Der ATX Prime verzeichnete bei 3 181,58 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Montag 3 130,85 Einheiten.

ATX Prime-Entwicklung seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.06.2026, wurde der ATX Prime mit 3 152,29 Punkten berechnet. Der ATX Prime wies vor drei Monaten, am 27.04.2026, einen Wert von 2 852,81 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 25.07.2025, wurde der ATX Prime auf 2 297,52 Punkte taxiert.

Der Index legte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 17,80 Prozent zu. Bei 3 243,92 Punkten verzeichnete der ATX Prime bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 2 489,01 Zählern verzeichnet.

Top und Flops heute

Die Top-Aktien im ATX Prime sind aktuell Telekom Austria (+ 2,46 Prozent auf 10,00 EUR), Mayr-Melnhof Karton (+ 2,22 Prozent auf 82,70 EUR), Wienerberger (+ 1,69 Prozent auf 20,42 EUR), Frequentis (+ 1,68 Prozent auf 72,70 EUR) und Polytec (+ 1,50 Prozent auf 4,75 EUR). Unter den schwächsten ATX Prime-Aktien befinden sich hingegen AT S (AT&S) (-13,62 Prozent auf 137,00 EUR), Kapsch TrafficCom (-7,58 Prozent auf 4,88 EUR), Wolford (-5,00 Prozent auf 1,90 EUR), Lenzing (-2,59 Prozent auf 24,45 EUR) und Andritz (-2,59 Prozent auf 75,30 EUR).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im ATX Prime auf

Im ATX Prime ist die Wienerberger-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 460 573 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Im ATX Prime hat die Erste Group Bank-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 44,706 Mrd. Euro den größten Anteil.

KGV und Dividende der ATX Prime-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 7,41 erwartet. OMV lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 7,19 Prozent.

Redaktion finanzen.at