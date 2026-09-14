Andritz Aktie
WKN: 73000 / ISIN: AT0000730007
|ATX Prime-Performance im Blick
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14.09.2026 09:28:34
Börse Wien: ATX Prime notiert zum Handelsstart im Minus
Um 09:12 Uhr verliert der ATX Prime im Wiener Börse-Handel 0,60 Prozent auf 3 358,68 Punkte. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,053 Prozent auf 3 380,73 Punkte an der Kurstafel, nach 3 378,94 Punkten am Vortag.
Der ATX Prime verzeichnete bei 3 381,70 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Montag 3 355,51 Einheiten.
ATX Prime-Entwicklung seit Beginn Jahr
Vor einem Monat, am 14.08.2026, wurde der ATX Prime mit einer Bewertung von 3 316,35 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime wies am vorherigen Handelstag, dem 12.06.2026, einen Stand von 3 085,80 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.09.2025, wurde der ATX Prime auf 2 319,26 Punkte taxiert.
Der Index legte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 26,35 Prozent zu. Bei 3 392,50 Punkten verzeichnete der ATX Prime bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 2 489,01 Zählern verzeichnet.
Top und Flops heute
Die Top-Aktien im ATX Prime sind aktuell Frequentis (+ 1,92 Prozent auf 69,00 EUR), STRABAG SE (+ 1,51 Prozent auf 107,80 EUR), CA Immobilien (+ 1,10 Prozent auf 22,95 EUR), Andritz (+ 0,48 Prozent auf 84,40 EUR) und OMV (+ 0,42 Prozent auf 72,15 EUR). Unter den schwächsten ATX Prime-Aktien befinden sich hingegen AT S (AT&S) (-9,38 Prozent auf 150,80 EUR), Polytec (-2,35 Prozent auf 4,98 EUR), AMAG (-1,45 Prozent auf 27,10 EUR), Flughafen Wien (-1,13 Prozent auf 52,40 EUR) und PORR (-1,08 Prozent auf 36,80 EUR).
Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im ATX Prime auf
Im ATX Prime ist die Wienerberger-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 44 450 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Im ATX Prime hat die Erste Group Bank-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 47,391 Mrd. Euro den größten Anteil.
KGV und Dividende der ATX Prime-Mitglieder
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Marinomed Biotech-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 7,48 erwartet. OMV lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 6,42 Prozent.
Redaktion finanzen.at
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