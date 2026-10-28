Erste Group Bank Aktie
WKN: 65201 / ISIN: AT0000652011
|ATX Prime-Kursverlauf
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28.10.2026 12:27:23
Börse Wien: ATX Prime präsentiert sich am Mittag fester
Um 12:09 Uhr tendiert der ATX Prime im Wiener Börse-Handel 0,11 Prozent fester bei 3 160,39 Punkten. In den Handel ging der ATX Prime 0,000 Prozent stärker bei 3 157,02 Punkten, nach 3 157,02 Punkten am Vortag.
Der ATX Prime erreichte am Mittwoch sein Tagestief bei 3 155,01 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 3 172,94 Punkten lag.
ATX Prime-Entwicklung seit Beginn des Jahres
Seit Beginn der Woche ging es für den ATX Prime bereits um 2,55 Prozent nach oben. Vor einem Monat, am 28.09.2026, stand der ATX Prime noch bei 3 433,29 Punkten. Der ATX Prime bewegte sich noch vor drei Monaten, am 28.07.2026, bei 3 123,90 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 28.10.2025, wies der ATX Prime einen Stand von 2 337,62 Punkten auf.
Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 18,89 Prozent nach oben. Aktuell liegt der ATX Prime bei einem Jahreshoch von 3 448,52 Punkten. Bei 2 489,01 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.
Gewinner und Verlierer im ATX Prime
Die Gewinner-Aktien im ATX Prime sind derzeit Frequentis (+ 4,86 Prozent auf 66,90 EUR), Lenzing (+ 4,24 Prozent auf 10,32 EUR), AT S (AT&S) (+ 3,48 Prozent auf 160,40 EUR), Polytec (+ 3,24 Prozent auf 6,38 EUR) und UBM Development (+ 2,14 Prozent auf 14,35 EUR). Am anderen Ende der ATX Prime-Liste stehen derweil Wolford (-9,17 Prozent auf 1,98 EUR), AMAG (-5,13 Prozent auf 29,60 EUR), Warimpex (-3,97 Prozent auf 0,46 EUR), voestalpine (-3,91 Prozent auf 40,82 EUR) und Schoeller-Bleckmann (-2,73 Prozent auf 28,50 EUR) unter Druck.
ATX Prime-Aktien mit dem Top-Börsenwert
Aktuell weist die Lenzing-Aktie das größte Handelsvolumen im ATX Prime auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 127 242 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie weist im ATX Prime den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 41,642 Mrd. Euro.
Fundamentaldaten der ATX Prime-Mitglieder
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime weist 2026 laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 7,05 erwartet. Die OMV-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6,59 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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