Börse Wien: ATX Prime präsentiert sich nachmittags schwächer

Der ATX Prime fällt im Wiener Börse-Handel um 15:42 Uhr um 0,17 Prozent auf 2 886,42 Punkte. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0,001 Prozent auf 2 891,25 Punkte an der Kurstafel, nach 2 891,29 Punkten am Vortag.

Der ATX Prime verzeichnete bei 2 875,82 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Mittwoch 2 924,83 Einheiten.

ATX Prime-Entwicklung seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche ging es für den ATX Prime bereits um 0,859 Prozent abwärts. Noch vor einem Monat, am 13.04.2026, erreichte der ATX Prime einen Stand von 2 869,37 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 13.02.2026, erreichte der ATX Prime einen Wert von 2 799,35 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 13.05.2025, erreichte der ATX Prime einen Wert von 2 211,77 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 8,59 Prozent aufwärts. Das ATX Prime-Jahreshoch steht derzeit bei 2 973,28 Punkten. Bei 2 489,01 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im ATX Prime

Unter den stärksten Einzelwerten im ATX Prime befinden sich derzeit Wolford (+ 16,00 Prozent auf 2,90 EUR), AT S (AT&S) (+ 3,80 Prozent auf 101,00 EUR), Polytec (+ 1,59 Prozent auf 4,47 EUR), Mayr-Melnhof Karton (+ 1,42 Prozent auf 78,40 EUR) und Lenzing (+ 1,27 Prozent auf 23,95 EUR). Unter den schwächsten ATX Prime-Aktien befinden sich hingegen Wienerberger (-5,78 Prozent auf 22,50 EUR), Addiko Bank (-5,17 Prozent auf 27,50 EUR), Flughafen Wien (-2,81 Prozent auf 48,50 EUR), PORR (-2,58 Prozent auf 37,75 EUR) und Rosenbauer (-1,69 Prozent auf 58,20 EUR).

ATX Prime-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Die Wienerberger-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im ATX Prime auf. 808 981 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 38,841 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im ATX Prime den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der ATX Prime-Mitglieder im Blick

Unter den ATX Prime-Aktien verzeichnet 2027 laut FactSet-Schätzung die ZUMTOBEL-Aktie mit 6,88 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die OMV-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,48 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at