Rosenbauer Aktie
WKN: 92255 / ISIN: AT0000922554
|ATX Prime-Performance im Blick
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19.05.2026 09:29:01
Börse Wien: ATX Prime präsentiert sich zum Handelsstart leichter
Der ATX Prime fällt im Wiener Börse-Handel um 09:12 Uhr um 0,06 Prozent auf 2 904,13 Punkte. Zuvor ging der ATX Prime 0,028 Prozent fester bei 2 906,53 Punkten in den Dienstagshandel, nach 2 905,73 Punkten am Vortag.
Das Tagestief des ATX Prime betrug 2 898,18 Punkte, das Tageshoch hingegen 2 907,72 Zähler.
ATX Prime-Performance seit Jahresbeginn
Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime wies am vorherigen Handelstag, dem 17.04.2026, einen Wert von 2 947,17 Punkten auf. Der ATX Prime verzeichnete vor drei Monaten, am 19.02.2026, den Wert von 2 877,32 Punkten. Der ATX Prime erreichte vor einem Jahr, am 19.05.2025, einen Stand von 2 228,23 Punkten.
Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 9,25 Prozent nach oben. Der ATX Prime erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 2 973,28 Punkten. Bei 2 489,01 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.
Aktuelle Gewinner und Verlierer im ATX Prime
Unter den Top-Aktien im ATX Prime befinden sich derzeit AMAG (+ 1,81 Prozent auf 28,20 EUR), Verbund (+ 1,20 Prozent auf 63,25 EUR), UBM Development (+ 1,18 Prozent auf 17,20 EUR), ZUMTOBEL (+ 1,12 Prozent auf 3,60 EUR) und Frequentis (+ 0,86 Prozent auf 70,70 EUR). Unter den schwächsten ATX Prime-Aktien befinden sich hingegen Wolford (-7,25 Prozent auf 2,56 EUR), Marinomed Biotech (-3,55 Prozent auf 9,50 EUR), Telekom Austria (-1,70 Prozent auf 9,82 EUR), Warimpex (-1,63 Prozent auf 0,48 EUR) und AT S (AT&S) (-1,53 Prozent auf 103,20 EUR).
Die meistgehandelten Aktien im ATX Prime
Aktuell weist die Wienerberger-Aktie das größte Handelsvolumen im ATX Prime auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 17 432 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie weist im ATX Prime mit 37,675 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.
KGV und Dividende der ATX Prime-Werte
Unter den ATX Prime-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie mit 7,00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die OMV-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,17 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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