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Wiener Börse-Handel im Fokus 15.04.2026 15:59:04

Börse Wien: ATX Prime schwächelt am Nachmittag

Börse Wien: ATX Prime schwächelt am Nachmittag

Der Handel in Wien verläuft am Mittwochnachmittag in ruhigen Bahnen.

Um 15:41 Uhr notiert der ATX Prime im Wiener Börse-Handel 0,10 Prozent schwächer bei 2 915,59 Punkten. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,020 Prozent auf 2 919,23 Punkte an der Kurstafel, nach 2 918,64 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den ATX Prime bis auf 2 929,43 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 2 909,30 Zählern.

ATX Prime seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verzeichnet der ATX Prime bislang ein Plus von 1,61 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.03.2026, wurde der ATX Prime auf 2 618,16 Punkte taxiert. Noch vor drei Monaten, am 15.01.2026, stand der ATX Prime bei 2 716,81 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 15.04.2025, lag der ATX Prime bei 1 976,18 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 stieg der Index bereits um 9,68 Prozent. Das ATX Prime-Jahreshoch beträgt derzeit 2 929,43 Punkte. Bei 2 489,01 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Das sind die Gewinner und Verlierer im ATX Prime

Die Top-Aktien im ATX Prime sind derzeit AT S (AT&S) (+ 2,32 Prozent auf 70,70 EUR), Frequentis (+ 2,29 Prozent auf 80,50 EUR), BAWAG (+ 2,17 Prozent auf 155,10 EUR), Rosenbauer (+ 1,89 Prozent auf 54,00 EUR) und AMAG (+ 1,70 Prozent auf 29,90 EUR). Unter den schwächsten ATX Prime-Aktien befinden sich derweil STRABAG SE (-5,41 Prozent auf 89,10 EUR), voestalpine (-2,34 Prozent auf 41,74 EUR), PORR (-2,22 Prozent auf 39,60 EUR), Polytec (-2,08 Prozent auf 3,76 EUR) und Wienerberger (-1,97 Prozent auf 24,84 EUR).

Welche Aktien im ATX Prime den größten Börsenwert aufweisen

Die Aktie im ATX Prime mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die UNIQA Insurance-Aktie. Zuletzt wurden via Wiener Börse 158 303 Aktien gehandelt. Im ATX Prime weist die Erste Group Bank-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 40,588 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der ATX Prime-Titel im Blick

Unter den ATX Prime-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Warimpex-Aktie mit 6,20 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index präsentiert die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,24 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at

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AT & S (AT&S) 74,80 5,80% AT & S (AT&S)
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Erste Group Bank AG 105,30 -0,94% Erste Group Bank AG
Frequentis 78,90 -2,11% Frequentis
OMV AG 58,85 1,03% OMV AG
Österreichische Post AG 34,50 -0,14% Österreichische Post AG
Polytec 3,80 -1,04% Polytec
PORR AG 39,20 -0,25% PORR AG
Rosenbauer 53,60 -2,19% Rosenbauer
STRABAG SE 88,40 0,34% STRABAG SE
UNIQA Insurance AG 16,54 -1,31% UNIQA Insurance AG
voestalpine AG 41,76 -0,52% voestalpine AG
Warimpex 0,48 0,00% Warimpex
Wienerberger AG 24,92 0,56% Wienerberger AG

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ATX Prime 2 900,91 -0,33%

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