Börse Wien: ATX Prime schwächelt zum Start des Freitagshandels

Der ATX Prime bewegt sich im Wiener Börse-Handel um 09:11 Uhr um 0,56 Prozent schwächer bei 2 785,74 Punkten. Zuvor ging der ATX Prime 0,021 Prozent leichter bei 2 800,95 Punkten in den Handel, nach 2 801,53 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 2 777,25 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 2 801,70 Punkten.

ATX Prime seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verzeichnet der ATX Prime bislang Gewinne von 0,241 Prozent. Noch vor einem Monat, am 06.01.2026, stand der ATX Prime bei 2 688,59 Punkten. Der ATX Prime notierte noch vor drei Monaten, am 06.11.2025, bei 2 369,84 Punkten. Vor einem Jahr, am 06.02.2025, lag der ATX Prime noch bei 1 959,64 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 4,80 Prozent. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des ATX Prime bereits bei 2 855,52 Punkten. Bei 2 638,17 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

ATX Prime-Top-Flop-Liste

Unter den Top-Aktien im ATX Prime befinden sich derzeit Verbund (+ 2,10 Prozent auf 60,65 EUR), ZUMTOBEL (+ 1,11 Prozent auf 3,65 EUR), EVN (+ 0,87 Prozent auf 29,15 EUR), Raiffeisen (+ 0,63 Prozent auf 41,78 EUR) und PORR (+ 0,56 Prozent auf 35,80 EUR). Am anderen Ende der ATX Prime-Liste stehen hingegen Andritz (-8,17 Prozent auf 69,70 EUR), Wolford (-5,66 Prozent auf 3,00 EUR), Palfinger (-2,84 Prozent auf 37,60 EUR), Frequentis (-2,42 Prozent auf 80,60 EUR) und Mayr-Melnhof Karton (-1,72 Prozent auf 97,20 EUR) unter Druck.

Welche Aktien im ATX Prime das größte Handelsvolumen aufweisen

Das größte Handelsvolumen im ATX Prime kann derzeit die Andritz-Aktie aufweisen. 31 451 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im ATX Prime macht die Erste Group Bank-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 41,088 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der ATX Prime-Aktien im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Warimpex-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 6,17 zu Buche schlagen. Die OMV-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,38 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at