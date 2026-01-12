Börse Wien: ATX Prime startet im Minus

So bewegt sich der ATX Prime am Montag.

Um 09:11 Uhr verliert der ATX Prime im Wiener Börse-Handel 0,07 Prozent auf 2 683,21 Punkte. In den Handel ging der ATX Prime 0,003 Prozent höher bei 2 685,08 Punkten, nach 2 685,00 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 2 680,55 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 2 688,10 Punkten.

So bewegt sich der ATX Prime seit Beginn des Jahres

Noch vor einem Monat, am 12.12.2025, bewegte sich der ATX Prime bei 2 536,98 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime notierte am vorherigen Handelstag, dem 10.10.2025, bei 2 331,20 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.01.2025, wurde der ATX Prime mit 1 821,58 Punkten gehandelt.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im ATX Prime

Die Gewinner-Aktien im ATX Prime sind derzeit Schoeller-Bleckmann (+ 2,85 Prozent auf 32,45 EUR), Kapsch TrafficCom (+ 2,38 Prozent auf 6,02 EUR), Semperit (+ 1,93 Prozent auf 13,70 EUR), Palfinger (+ 1,77 Prozent auf 37,35 EUR) und AT S (AT&S) (+ 1,23 Prozent auf 32,90 EUR). Die Flop-Titel im ATX Prime sind hingegen Wolford (-6,25 Prozent auf 3,00 EUR), Warimpex (-2,33 Prozent auf 0,50 EUR), Frequentis (-2,24 Prozent auf 78,60 EUR), Marinomed Biotech (-2,14 Prozent auf 18,30 EUR) und Addiko Bank (-1,70 Prozent auf 23,10 EUR).

ATX Prime-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Die Aktie im ATX Prime mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die OMV-Aktie. 24 156 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie sticht im ATX Prime mit einer Marktkapitalisierung von 40,001 Mrd. Euro heraus.

Dieses KGV weisen die ATX Prime-Mitglieder auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Polytec-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 5,74 erwartet. Die OMV-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,92 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at