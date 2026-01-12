Addiko Bank Aktie
WKN DE: A2PMK5 / ISIN: AT000ADDIKO0
|Kursentwicklung
|
12.01.2026 09:29:47
Börse Wien: ATX Prime startet im Minus
Um 09:11 Uhr verliert der ATX Prime im Wiener Börse-Handel 0,07 Prozent auf 2 683,21 Punkte. In den Handel ging der ATX Prime 0,003 Prozent höher bei 2 685,08 Punkten, nach 2 685,00 Punkten am Vortag.
Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 2 680,55 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 2 688,10 Punkten.
So bewegt sich der ATX Prime seit Beginn des Jahres
Noch vor einem Monat, am 12.12.2025, bewegte sich der ATX Prime bei 2 536,98 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime notierte am vorherigen Handelstag, dem 10.10.2025, bei 2 331,20 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.01.2025, wurde der ATX Prime mit 1 821,58 Punkten gehandelt.
Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im ATX Prime
Die Gewinner-Aktien im ATX Prime sind derzeit Schoeller-Bleckmann (+ 2,85 Prozent auf 32,45 EUR), Kapsch TrafficCom (+ 2,38 Prozent auf 6,02 EUR), Semperit (+ 1,93 Prozent auf 13,70 EUR), Palfinger (+ 1,77 Prozent auf 37,35 EUR) und AT S (AT&S) (+ 1,23 Prozent auf 32,90 EUR). Die Flop-Titel im ATX Prime sind hingegen Wolford (-6,25 Prozent auf 3,00 EUR), Warimpex (-2,33 Prozent auf 0,50 EUR), Frequentis (-2,24 Prozent auf 78,60 EUR), Marinomed Biotech (-2,14 Prozent auf 18,30 EUR) und Addiko Bank (-1,70 Prozent auf 23,10 EUR).
ATX Prime-Aktien mit dem größten Handelsvolumen
Die Aktie im ATX Prime mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die OMV-Aktie. 24 156 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie sticht im ATX Prime mit einer Marktkapitalisierung von 40,001 Mrd. Euro heraus.
Dieses KGV weisen die ATX Prime-Mitglieder auf
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Polytec-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 5,74 erwartet. Die OMV-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,92 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Erste Group Bank AG
|
09:29
|Börse Wien: ATX Prime startet im Minus (finanzen.at)
|
09:29
|Angespannte Stimmung in Wien: ATX zum Start leichter (finanzen.at)
|
09.01.26