Der ATX Prime setzt am Mittwochmorgen nach Vortagesgewinnen zur Korrektur an.

Um 09:12 Uhr notiert der ATX Prime im Wiener Börse-Handel 0,12 Prozent leichter bei 3 193,86 Punkten. Zuvor ging der ATX Prime 0,004 Prozent leichter bei 3 197,59 Punkten in den Mittwochshandel, nach 3 197,72 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 3 210,82 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 3 192,49 Punkten verzeichnete.

ATX Prime seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn ging es für den ATX Prime bereits um 2,07 Prozent abwärts. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.10.2026, wurde der ATX Prime mit einer Bewertung von 3 219,68 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 18.08.2026, betrug der ATX Prime-Kurs 3 268,68 Punkte. Noch vor einem Jahr, am 18.11.2025, verzeichnete der ATX Prime einen Wert von 2 347,40 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 legte der Index bereits um 20,15 Prozent zu. In diesem Jahr schaffte es der ATX Prime bereits bis auf ein Jahreshoch bei 3 448,52 Punkten. Bei 2 489,01 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops aktuell

Zu den Gewinner-Aktien im ATX Prime zählen aktuell AT S (AT&S) (+ 2,47 Prozent auf 116,20 EUR), FACC (+ 2,46 Prozent auf 14,16 EUR), CA Immobilien (+ 0,96 Prozent auf 21,10 EUR), Polytec (+ 0,72 Prozent auf 4,19 EUR) und Schoeller-Bleckmann (+ 0,52 Prozent auf 29,10 EUR). Auf der Verliererseite im ATX Prime stehen hingegen Wolford (-10,09 Prozent auf 1,96 EUR), Warimpex (-6,56 Prozent auf 0,43 EUR), AMAG (-1,88 Prozent auf 31,40 EUR), Kapsch TrafficCom (-1,49 Prozent auf 3,30 EUR) und Wienerberger (-1,16 Prozent auf 16,14 EUR).

Diese ATX Prime-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Aktuell weist die voestalpine-Aktie das größte Handelsvolumen im ATX Prime auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 30 631 Aktien gehandelt. Im ATX Prime nimmt die Erste Group Bank-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 45,488 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Diese Dividenden zahlen die ATX Prime-Titel

In diesem Jahr hat die OMV-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 7,11 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime inne. Unter den Aktien im Index weist die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,69 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at