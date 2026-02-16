Frequentis Aktie
WKN DE: A2PHG5 / ISIN: ATFREQUENT09
|ATX Prime-Performance
|
16.02.2026 17:58:40
Börse Wien: ATX Prime verbucht letztendlich Zuschläge
Der ATX Prime gewann im Wiener Börse-Handel schlussendlich 0,86 Prozent auf 2 823,40 Punkte. Zuvor ging der ATX Prime 0,003 Prozent tiefer bei 2 799,27 Punkten in den Handel, nach 2 799,35 Punkten am Vortag.
Bei 2 795,26 Einheiten erreichte der ATX Prime sein Tagestief, während er hingegen mit 2 826,42 Punkten den höchsten Stand markierte.
So entwickelt sich der ATX Prime auf Jahressicht
Vor einem Monat, am 16.01.2026, wurde der ATX Prime mit 2 716,26 Punkten berechnet. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime erreichte am vorherigen Handelstag, dem 14.11.2025, den Wert von 2 411,29 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime stand am vorherigen Handelstag, dem 14.02.2025, bei 2 040,72 Punkten.
Der Index legte seit Jahresanfang 2026 bereits um 6,22 Prozent zu. In diesem Jahr markierte der ATX Prime bereits ein Jahreshoch bei 2 896,54 Punkten. Bei 2 638,17 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.
Top und Flops heute
Zu den Top-Aktien im ATX Prime zählen aktuell STRABAG SE (+ 7,54 Prozent auf 97,00 EUR), AT S (AT&S) (+ 5,49 Prozent auf 50,90 EUR), PORR (+ 5,37 Prozent auf 40,20 EUR), Marinomed Biotech (+ 4,09 Prozent auf 17,80 EUR) und ZUMTOBEL (+ 3,66 Prozent auf 4,25 EUR). Die schwächsten ATX Prime-Aktien sind hingegen Kapsch TrafficCom (-6,77 Prozent auf 5,78 EUR), Rosenbauer (-1,40 Prozent auf 49,20 EUR), Verbund (-1,37 Prozent auf 57,60 EUR), Frequentis (-0,77 Prozent auf 77,00 EUR) und Wolford (-0,64 Prozent auf 3,12 EUR).
ATX Prime-Aktien mit dem größten Börsenwert
Im ATX Prime sticht die voestalpine-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via Wiener Börse 317 206 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie macht im ATX Prime den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 39,612 Mrd. Euro.
Fundamentaldaten der ATX Prime-Mitglieder im Fokus
In diesem Jahr verzeichnet die Kapsch TrafficCom-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,94 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime. Die OMV-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,81 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
Analysen zu Rosenbauer
|27.06.25
|Rosenbauer buy
|Baader Bank
|15.05.25
|Rosenbauer kaufen
|Warburg Research
|17.02.25
|Rosenbauer kaufen
|Warburg Research
|10.12.24
|Rosenbauer buy
|Baader Bank
|18.07.24
|Rosenbauer kaufen
|Warburg Research
Aktien in diesem Artikel
|AT & S (AT&S)
|50,90
|5,49%
|Erste Group Bank AG
|103,30
|1,27%
|EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG)
|29,15
|0,87%
|Frequentis
|77,00
|-0,77%
|Kapsch TrafficCom AG
|5,78
|-6,77%
|Marinomed Biotech AG
|17,80
|4,09%
|OMV AG
|54,70
|0,09%
|PORR AG
|40,20
|5,37%
|Rosenbauer
|49,20
|-1,40%
|STRABAG SE
|97,00
|7,54%
|Verbund AG
|57,60
|-1,37%
|voestalpine AG
|45,26
|0,98%
|Wolford AG
|3,12
|-0,64%
|ZUMTOBEL AG
|4,25
|3,66%
Indizes in diesem Artikel
|ATX Prime
|2 823,40
|0,86%
