ATX Prime-Performance 16.02.2026 17:58:40

Börse Wien: ATX Prime verbucht letztendlich Zuschläge

Für den ATX Prime ging es zum Handelsende aufwärts.

Der ATX Prime gewann im Wiener Börse-Handel schlussendlich 0,86 Prozent auf 2 823,40 Punkte. Zuvor ging der ATX Prime 0,003 Prozent tiefer bei 2 799,27 Punkten in den Handel, nach 2 799,35 Punkten am Vortag.

Bei 2 795,26 Einheiten erreichte der ATX Prime sein Tagestief, während er hingegen mit 2 826,42 Punkten den höchsten Stand markierte.

So entwickelt sich der ATX Prime auf Jahressicht

Vor einem Monat, am 16.01.2026, wurde der ATX Prime mit 2 716,26 Punkten berechnet. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime erreichte am vorherigen Handelstag, dem 14.11.2025, den Wert von 2 411,29 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime stand am vorherigen Handelstag, dem 14.02.2025, bei 2 040,72 Punkten.

Der Index legte seit Jahresanfang 2026 bereits um 6,22 Prozent zu. In diesem Jahr markierte der ATX Prime bereits ein Jahreshoch bei 2 896,54 Punkten. Bei 2 638,17 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Top und Flops heute

Zu den Top-Aktien im ATX Prime zählen aktuell STRABAG SE (+ 7,54 Prozent auf 97,00 EUR), AT S (AT&S) (+ 5,49 Prozent auf 50,90 EUR), PORR (+ 5,37 Prozent auf 40,20 EUR), Marinomed Biotech (+ 4,09 Prozent auf 17,80 EUR) und ZUMTOBEL (+ 3,66 Prozent auf 4,25 EUR). Die schwächsten ATX Prime-Aktien sind hingegen Kapsch TrafficCom (-6,77 Prozent auf 5,78 EUR), Rosenbauer (-1,40 Prozent auf 49,20 EUR), Verbund (-1,37 Prozent auf 57,60 EUR), Frequentis (-0,77 Prozent auf 77,00 EUR) und Wolford (-0,64 Prozent auf 3,12 EUR).

ATX Prime-Aktien mit dem größten Börsenwert

Im ATX Prime sticht die voestalpine-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via Wiener Börse 317 206 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie macht im ATX Prime den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 39,612 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der ATX Prime-Mitglieder im Fokus

In diesem Jahr verzeichnet die Kapsch TrafficCom-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,94 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime. Die OMV-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,81 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: gopixa / Shutterstock.com

Börse aktuell - Live Ticker

ATX schlussendlich fester -- DAX schwächer -- Wall Street in Feiertagspause -- Märkte in Fernost letztlich uneins - Feiertag in Shanghai
Der heimische Aktienmarkt legte zu, während das deutsche Börsenbarometer abwärts tendierte. An den US-Börsen findet zum Wochenbeginn kein Handel statt. Die wichtigsten asiatischen Indizes stiegen uneinheitlich in die neue Handelswoche ein.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

