Der ATX Prime zeigt sich heute in Rot.

Um 15:42 Uhr fällt der ATX Prime im Wiener Börse-Handel um 2,21 Prozent auf 3 060,84 Punkte zurück. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0,061 Prozent auf 3 127,97 Punkte an der Kurstafel, nach 3 129,89 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 3 039,84 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 3 127,97 Punkten verzeichnete.

ATX Prime-Entwicklung seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche ging es für den ATX Prime bereits um 6,15 Prozent nach unten. Der ATX Prime bewegte sich noch vor einem Monat, am 20.10.2026, bei 3 168,06 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 20.08.2026, notierte der ATX Prime bei 3 230,51 Punkten. Vor einem Jahr, am 20.11.2025, verzeichnete der ATX Prime einen Wert von 2 397,09 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 15,15 Prozent nach oben. In diesem Jahr erreichte der ATX Prime bereits ein Jahreshoch bei 3 448,52 Punkten. Bei 2 489,01 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im ATX Prime

Die stärksten Aktien im ATX Prime sind aktuell UNIQA Insurance (+ 1,76 Prozent auf 18,52 EUR), Flughafen Wien (+ 1,60 Prozent auf 50,80 EUR), UBM Development (+ 0,71 Prozent auf 14,10 EUR), Semperit (+ 0,65 Prozent auf 15,50 EUR) und Wolford (+ 0,00 Prozent auf 2,20 EUR). Schwächer notieren im ATX Prime derweil AT S (AT&S) (-11,93 Prozent auf 100,40 EUR), Mayr-Melnhof Karton (-6,11 Prozent auf 69,20 EUR), Warimpex (-5,24 Prozent auf 0,43 EUR), Polytec (-4,39 Prozent auf 3,92 EUR) und Andritz (-3,70 Prozent auf 78,00 EUR).

Diese ATX Prime-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Im ATX Prime sticht die Wienerberger-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 274 182 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Erste Group Bank mit 43,312 Mrd. Euro im ATX Prime den größten Anteil aus.

Diese Dividenden zahlen die ATX Prime-Aktien

Die OMV-Aktie präsentiert mit 6,80 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime. Unter den Aktien im Index verzeichnet die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,00 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at