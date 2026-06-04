BAWAG Aktie
WKN DE: A2DYJN / ISIN: AT0000BAWAG2
|ATX Prime-Entwicklung
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04.06.2026 17:59:17
Börse Wien: ATX Prime verbucht zum Handelsende Zuschläge
Am Donnerstag tendierte der ATX Prime via Wiener Börse zum Handelsschluss 0,27 Prozent stärker bei 3 020,86 Punkten. Zuvor ging der ATX Prime 0,000 Prozent stärker bei 3 012,74 Punkten in den Handel, nach 3 012,74 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 2 999,79 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 3 028,62 Punkten verzeichnete.
ATX Prime-Performance seit Beginn Jahr
Seit Beginn der Woche ging es für den ATX Prime bereits um 0,592 Prozent nach unten. Der ATX Prime stand vor einem Monat, am 04.05.2026, bei 2 836,62 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 04.03.2026, wies der ATX Prime einen Wert von 2 741,14 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 04.06.2025, wies der ATX Prime einen Wert von 2 208,16 Punkten auf.
Der Index legte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 13,64 Prozent zu. In diesem Jahr erreichte der ATX Prime bereits ein Jahreshoch bei 3 047,50 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 2 489,01 Punkten markiert.
ATX Prime-Gewinner und -Verlierer
Die Gewinner-Aktien im ATX Prime sind derzeit ZUMTOBEL (+ 4,58 Prozent auf 3,88 EUR), voestalpine (+ 4,19 Prozent auf 48,78 EUR), BAWAG (+ 3,05 Prozent auf 151,90 EUR), Flughafen Wien (+ 2,83 Prozent auf 50,80 EUR) und Rosenbauer (+ 1,61 Prozent auf 63,00 EUR). Zu den schwächsten ATX Prime-Aktien zählen derweil Wolford (-8,76 Prozent auf 2,50 EUR), AT S (AT&S) (-6,57 Prozent auf 142,20 EUR), Marinomed Biotech (-3,57 Prozent auf 10,80 EUR), Warimpex (-3,53 Prozent auf 0,49 EUR) und FACC (-3,39 Prozent auf 16,54 EUR).
Welche Aktien im ATX Prime das größte Handelsvolumen aufweisen
Im ATX Prime ist die OMV-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 384 137 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 39,928 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im ATX Prime den höchsten Börsenwert aus.
Diese Dividenden zahlen die ATX Prime-Titel
Die ZUMTOBEL-Aktie hat 2027 laut FactSet-Schätzung mit 7,29 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX Prime-Werten inne. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,16 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.
Redaktion finanzen.at
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