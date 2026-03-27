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WKN: 81540 / ISIN: AT0000815402

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Index im Blick 27.03.2026 09:31:19

Börse Wien: ATX Prime zeigt sich zum Handelsstart leichter

Börse Wien: ATX Prime zeigt sich zum Handelsstart leichter

So bewegt sich der ATX Prime morgens.

Am Freitag geht es im ATX Prime um 09:14 Uhr via Wiener Börse um 0,29 Prozent auf 2 656,15 Punkte abwärts. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Gewinn von 0,007 Prozent auf 2 664,10 Punkte an der Kurstafel, nach 2 663,91 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 2 668,77 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 2 653,38 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der ATX Prime auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn stieg der ATX Prime bereits um 3,12 Prozent. Der ATX Prime lag vor einem Monat, am 27.02.2026, bei 2 840,18 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.12.2025, erreichte der ATX Prime einen Wert von 2 604,50 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 27.03.2025, wies der ATX Prime einen Wert von 2 139,84 Punkten auf.

Der Index sank seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 0,076 Prozent. In diesem Jahr schaffte es der ATX Prime bereits bis auf ein Jahreshoch bei 2 907,38 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 2 489,01 Punkten.

Gewinner und Verlierer im ATX Prime

Unter den stärksten Einzelwerten im ATX Prime befinden sich aktuell UBM Development (+ 2,30 Prozent auf 17,80 EUR), Marinomed Biotech (+ 0,71 Prozent auf 14,20 EUR), BAWAG (+ 0,70 Prozent auf 128,90 EUR), Österreichische Post (+ 0,44 Prozent auf 34,15 EUR) und Flughafen Wien (+ 0,39 Prozent auf 51,20 EUR). Am anderen Ende der ATX Prime-Liste stehen derweil Wolford (-7,04 Prozent auf 2,64 EUR), Addiko Bank (-3,72 Prozent auf 25,90 EUR), CA Immobilien (-2,77 Prozent auf 22,48 EUR), PORR (-2,32 Prozent auf 33,75 EUR) und Polytec (-2,30 Prozent auf 3,40 EUR) unter Druck.

Welche Aktien im ATX Prime das größte Handelsvolumen aufweisen

Die Semperit-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im ATX Prime auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 31 053 Aktien gehandelt. Mit 36,335 Mrd. Euro macht die Erste Group Bank-Aktie im ATX Prime derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Dieses KGV weisen die ATX Prime-Aktien auf

Unter den ATX Prime-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie mit 5,57 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die OMV-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6,94 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: gopixa / Shutterstock.com
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Addiko Bank 26,20 -2,60% Addiko Bank
BAWAG 125,80 -1,72% BAWAG
CA Immobilien 23,00 -0,52% CA Immobilien
Erste Group Bank AG 91,15 -2,57% Erste Group Bank AG
Flughafen Wien AG 51,00 0,00% Flughafen Wien AG
Marinomed Biotech AG 14,20 0,71% Marinomed Biotech AG
OMV AG 61,25 -1,37% OMV AG
Österreichische Post AG 34,00 0,00% Österreichische Post AG
Polytec 3,40 -2,30% Polytec
PORR AG 33,70 -2,46% PORR AG
Raiffeisen 36,58 -2,30% Raiffeisen
Semperit AG Holding 14,88 0,00% Semperit AG Holding
UBM Development AG 17,45 0,29% UBM Development AG
Wolford AG 2,80 -1,41% Wolford AG

Indizes in diesem Artikel

ATX Prime 2 618,72 -1,70%

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