UBM Development Aktie
WKN: 81540 / ISIN: AT0000815402
|Index im Blick
|
27.03.2026 09:31:19
Börse Wien: ATX Prime zeigt sich zum Handelsstart leichter
Am Freitag geht es im ATX Prime um 09:14 Uhr via Wiener Börse um 0,29 Prozent auf 2 656,15 Punkte abwärts. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Gewinn von 0,007 Prozent auf 2 664,10 Punkte an der Kurstafel, nach 2 663,91 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 2 668,77 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 2 653,38 Punkten verzeichnete.
So entwickelt sich der ATX Prime auf Jahressicht
Seit Wochenbeginn stieg der ATX Prime bereits um 3,12 Prozent. Der ATX Prime lag vor einem Monat, am 27.02.2026, bei 2 840,18 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.12.2025, erreichte der ATX Prime einen Wert von 2 604,50 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 27.03.2025, wies der ATX Prime einen Wert von 2 139,84 Punkten auf.
Der Index sank seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 0,076 Prozent. In diesem Jahr schaffte es der ATX Prime bereits bis auf ein Jahreshoch bei 2 907,38 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 2 489,01 Punkten.
Gewinner und Verlierer im ATX Prime
Unter den stärksten Einzelwerten im ATX Prime befinden sich aktuell UBM Development (+ 2,30 Prozent auf 17,80 EUR), Marinomed Biotech (+ 0,71 Prozent auf 14,20 EUR), BAWAG (+ 0,70 Prozent auf 128,90 EUR), Österreichische Post (+ 0,44 Prozent auf 34,15 EUR) und Flughafen Wien (+ 0,39 Prozent auf 51,20 EUR). Am anderen Ende der ATX Prime-Liste stehen derweil Wolford (-7,04 Prozent auf 2,64 EUR), Addiko Bank (-3,72 Prozent auf 25,90 EUR), CA Immobilien (-2,77 Prozent auf 22,48 EUR), PORR (-2,32 Prozent auf 33,75 EUR) und Polytec (-2,30 Prozent auf 3,40 EUR) unter Druck.
Welche Aktien im ATX Prime das größte Handelsvolumen aufweisen
Die Semperit-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im ATX Prime auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 31 053 Aktien gehandelt. Mit 36,335 Mrd. Euro macht die Erste Group Bank-Aktie im ATX Prime derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.
Dieses KGV weisen die ATX Prime-Aktien auf
Unter den ATX Prime-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie mit 5,57 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die OMV-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6,94 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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Aktien in diesem Artikel
|Addiko Bank
|26,20
|-2,60%
|BAWAG
|125,80
|-1,72%
|CA Immobilien
|23,00
|-0,52%
|Erste Group Bank AG
|91,15
|-2,57%
|Flughafen Wien AG
|51,00
|0,00%
|Marinomed Biotech AG
|14,20
|0,71%
|OMV AG
|61,25
|-1,37%
|Österreichische Post AG
|34,00
|0,00%
|Polytec
|3,40
|-2,30%
|PORR AG
|33,70
|-2,46%
|Raiffeisen
|36,58
|-2,30%
|Semperit AG Holding
|14,88
|0,00%
|UBM Development AG
|17,45
|0,29%
|Wolford AG
|2,80
|-1,41%
Indizes in diesem Artikel
|ATX Prime
|2 618,72
|-1,70%
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