Wolford Aktie
WKN: 83400 / ISIN: AT0000834007
|Index im Fokus
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02.10.2026 17:58:45
Börse Wien: ATX Prime zum Handelsende im Plus
Am Freitag erhöhte sich der ATX Prime via Wiener Börse schlussendlich um 0,50 Prozent auf 3 295,49 Punkte. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,033 Prozent auf 3 280,20 Punkte an der Kurstafel, nach 3 279,13 Punkten am Vortag.
Der ATX Prime erreichte heute sein Tagestief bei 3 259,33 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 3 311,10 Punkten lag.
ATX Prime-Jahreshoch und -Jahrestief
Seit Wochenbeginn gab der ATX Prime bereits um 3,12 Prozent nach. Der ATX Prime wies vor einem Monat, am 02.09.2026, einen Wert von 3 320,13 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 02.07.2026, lag der ATX Prime bei 3 193,76 Punkten. Der ATX Prime notierte noch vor einem Jahr, am 02.10.2025, bei 2 353,39 Punkten.
Seit Anfang des Jahres 2026 schlägt ein Plus von 23,98 Prozent zu Buche. Bei 3 448,52 Punkten verzeichnete der ATX Prime bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 2 489,01 Zählern markiert.
Tops und Flops aktuell
Die Gewinner-Aktien im ATX Prime sind derzeit AT S (AT&S) (+ 10,40 Prozent auf 223,00 EUR), Polytec (+ 3,10 Prozent auf 5,98 EUR), DO (+ 3,10 Prozent auf 193,00 EUR), Palfinger (+ 1,88 Prozent auf 27,05 EUR) und Frequentis (+ 1,66 Prozent auf 67,20 EUR). Zu den schwächsten ATX Prime-Aktien zählen hingegen Lenzing (-29,54 Prozent auf 13,74 EUR), Wolford (-4,42 Prozent auf 2,16 EUR), Schoeller-Bleckmann (-2,71 Prozent auf 28,70 EUR), CA Immobilien (-1,85 Prozent auf 21,20 EUR) und Erste Group Bank (-1,73 Prozent auf 113,60 EUR).
Diese ATX Prime-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf
Im ATX Prime ist die Lenzing-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 695 288 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie sticht im ATX Prime mit einer Marktkapitalisierung von 47,041 Mrd. Euro heraus.
KGV und Dividende der ATX Prime-Aktien
Die OMV-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX Prime-Werten auf. Im Index bietet die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,66 Prozent die höchste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
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Nachrichten zu Wolford AG
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02.10.26
|Börse Wien: ATX Prime zum Handelsende im Plus (finanzen.at)
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02.10.26
|Zurückhaltung in Wien: ATX Prime fällt am Nachmittag zurück (finanzen.at)
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02.10.26
|Optimismus in Wien: ATX Prime am Mittag im Aufwind (finanzen.at)
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02.10.26
|Freundlicher Handel: ATX Prime beginnt Freitagshandel im Plus (finanzen.at)
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01.10.26
|Schwache Performance in Wien: ATX Prime zum Handelsende in der Verlustzone (finanzen.at)
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30.09.26
|Schwache Performance in Wien: ATX Prime liegt letztendlich im Minus (finanzen.at)
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30.09.26
|Schwacher Handel in Wien: So entwickelt sich der ATX Prime nachmittags (finanzen.at)
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30.09.26
|Schwacher Handel in Wien: ATX Prime fällt mittags (finanzen.at)
Analysen zu Wolford AG
|05.10.20
|Wolford buy
|Raiffeisen Centrobank AG
|19.03.19
|Wolford neutral
|Raiffeisen Centrobank AG
|21.12.18
|Wolford neutral
|Raiffeisen Centrobank AG
|11.12.17
|Wolford neutral
|Raiffeisen Centrobank AG
|21.08.17
|Wolford verkaufen
|Raiffeisen Centrobank AG
|05.10.20
|Wolford buy
|Raiffeisen Centrobank AG
|19.03.19
|Wolford neutral
|Raiffeisen Centrobank AG
|21.12.18
|Wolford neutral
|Raiffeisen Centrobank AG
|11.12.17
|Wolford neutral
|Raiffeisen Centrobank AG
|21.08.17
|Wolford verkaufen
|Raiffeisen Centrobank AG
|05.10.20
|Wolford buy
|Raiffeisen Centrobank AG
|10.12.15
|Wolford accumulate
|Erste Group Bank
|21.08.17
|Wolford verkaufen
|Raiffeisen Centrobank AG
|21.12.16
|Wolford verkaufen
|Raiffeisen Centrobank AG
|09.09.16
|Wolford verkaufen
|Erste Group Bank
|22.07.16
|Wolford Hold
|Raiffeisen Centrobank AG
|08.03.16
|Wolford accumulate
|Erste Group Bank
|19.03.19
|Wolford neutral
|Raiffeisen Centrobank AG
|21.12.18
|Wolford neutral
|Raiffeisen Centrobank AG
|11.12.17
|Wolford neutral
|Raiffeisen Centrobank AG
|06.04.16
|Wolford neutral
|Raiffeisen Centrobank AG
|21.12.15
|Wolford neutral
|Raiffeisen Centrobank AG
Aktien in diesem Artikel
|AT & S (AT&S)
|223,00
|10,40%
|CA Immobilien
|21,20
|-1,85%
|DO & CO
|193,00
|3,10%
|Erste Group Bank AG
|113,60
|-1,73%
|EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG)
|28,75
|0,17%
|Frequentis
|67,20
|1,66%
|Lenzing AG
|13,74
|-29,54%
|OMV AG
|70,50
|-0,21%
|Palfinger AG
|27,05
|1,88%
|Polytec
|5,98
|3,10%
|Schoeller-Bleckmann
|28,70
|-2,71%
|Wolford AG
|2,16
|-4,42%
Indizes in diesem Artikel
|ATX Prime
|3 295,49
|0,50%
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