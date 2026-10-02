Wolford Aktie

Wolford für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 83400 / ISIN: AT0000834007

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Index im Fokus 02.10.2026 17:58:45

Börse Wien: ATX Prime zum Handelsende im Plus

Börse Wien: ATX Prime zum Handelsende im Plus

Der ATX Prime befand sich zum Handelsende im Aufwind.

Am Freitag erhöhte sich der ATX Prime via Wiener Börse schlussendlich um 0,50 Prozent auf 3 295,49 Punkte. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,033 Prozent auf 3 280,20 Punkte an der Kurstafel, nach 3 279,13 Punkten am Vortag.

Der ATX Prime erreichte heute sein Tagestief bei 3 259,33 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 3 311,10 Punkten lag.

ATX Prime-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Wochenbeginn gab der ATX Prime bereits um 3,12 Prozent nach. Der ATX Prime wies vor einem Monat, am 02.09.2026, einen Wert von 3 320,13 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 02.07.2026, lag der ATX Prime bei 3 193,76 Punkten. Der ATX Prime notierte noch vor einem Jahr, am 02.10.2025, bei 2 353,39 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 schlägt ein Plus von 23,98 Prozent zu Buche. Bei 3 448,52 Punkten verzeichnete der ATX Prime bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 2 489,01 Zählern markiert.

Tops und Flops aktuell

Die Gewinner-Aktien im ATX Prime sind derzeit AT S (AT&S) (+ 10,40 Prozent auf 223,00 EUR), Polytec (+ 3,10 Prozent auf 5,98 EUR), DO (+ 3,10 Prozent auf 193,00 EUR), Palfinger (+ 1,88 Prozent auf 27,05 EUR) und Frequentis (+ 1,66 Prozent auf 67,20 EUR). Zu den schwächsten ATX Prime-Aktien zählen hingegen Lenzing (-29,54 Prozent auf 13,74 EUR), Wolford (-4,42 Prozent auf 2,16 EUR), Schoeller-Bleckmann (-2,71 Prozent auf 28,70 EUR), CA Immobilien (-1,85 Prozent auf 21,20 EUR) und Erste Group Bank (-1,73 Prozent auf 113,60 EUR).

Diese ATX Prime-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im ATX Prime ist die Lenzing-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 695 288 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie sticht im ATX Prime mit einer Marktkapitalisierung von 47,041 Mrd. Euro heraus.

KGV und Dividende der ATX Prime-Aktien

Die OMV-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX Prime-Werten auf. Im Index bietet die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,66 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Zur Übersichtsseite
Alle ATX Prime-Werte
Alle Marktberichte im Überblick

Bildquelle: gopixa / Shutterstock.com

Nachrichten zu Wolford AG

mehr Nachrichten

Analysen zu Wolford AG

mehr Analysen
05.10.20 Wolford buy Raiffeisen Centrobank AG
19.03.19 Wolford neutral Raiffeisen Centrobank AG
21.12.18 Wolford neutral Raiffeisen Centrobank AG
11.12.17 Wolford neutral Raiffeisen Centrobank AG
21.08.17 Wolford verkaufen Raiffeisen Centrobank AG
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

AT & S (AT&S) 223,00 10,40% AT & S (AT&S)
CA Immobilien 21,20 -1,85% CA Immobilien
DO & CO 193,00 3,10% DO & CO
Erste Group Bank AG 113,60 -1,73% Erste Group Bank AG
EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG) 28,75 0,17% EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG)
Frequentis 67,20 1,66% Frequentis
Lenzing AG 13,74 -29,54% Lenzing AG
OMV AG 70,50 -0,21% OMV AG
Palfinger AG 27,05 1,88% Palfinger AG
Polytec 5,98 3,10% Polytec
Schoeller-Bleckmann 28,70 -2,71% Schoeller-Bleckmann
Wolford AG 2,16 -4,42% Wolford AG

Indizes in diesem Artikel

ATX Prime 3 295,49 0,50%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

14:28 September 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
14:04 Bitcoin, Ether & Co. im September 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
13:15 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
11:14 KW 40: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
02.10.26 KW 40: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

US-Arbeitsmarktdaten bremsen Zinssorgen: Wall Street schließt in Grün -- ATX beendet Handel nach Richtungssuche fester -- DAX geht mit kräftigem Plus ins Wochenende -- Asiens Börsen letztlich im Minus
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich wankelmütig, während sich der deutsche Leitindex mit Gewinnen präsentierte. Auch die US-Börsen steuerten auf einen versöhnlichen Wochenschluss hin. An den Börsen in Asien ging es am Freitag nach unten.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen