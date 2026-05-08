Börse Wien: ATX Prime zum Start des Freitagshandels schwächer

Der ATX Prime gibt im Wiener Börse-Handel um 09:12 Uhr um 0,87 Prozent auf 2 912,74 Punkte nach. Zuvor ging der ATX Prime 0,037 Prozent schwächer bei 2 937,13 Punkten in den Handel, nach 2 938,23 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des ATX Prime lag am Freitag bei 2 912,13 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 2 937,13 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der ATX Prime seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verbucht der ATX Prime bislang ein Plus von 1,64 Prozent. Noch vor einem Monat, am 08.04.2026, lag der ATX Prime bei 2 806,02 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.02.2026, wies der ATX Prime einen Stand von 2 813,77 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 08.05.2025, verzeichnete der ATX Prime einen Stand von 2 164,98 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 9,58 Prozent aufwärts. Bei 2 973,28 Punkten erreichte der ATX Prime bislang ein Jahreshoch. Bei 2 489,01 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Das sind die Tops und Flops im ATX Prime

Die Top-Aktien im ATX Prime sind derzeit Wolford (+ 6,43 Prozent auf 2,98 EUR), Kapsch TrafficCom (+ 4,21 Prozent auf 5,94 EUR), Mayr-Melnhof Karton (+ 1,26 Prozent auf 80,40 EUR), Schoeller-Bleckmann (+ 0,75 Prozent auf 33,75 EUR) und Verbund (+ 0,42 Prozent auf 60,20 EUR). Auf der Verliererseite im ATX Prime stehen derweil Marinomed Biotech (-4,50 Prozent auf 10,60 EUR), CA Immobilien (-3,90 Prozent auf 25,90 EUR), Erste Group Bank (-2,35 Prozent auf 97,60 EUR), AMAG (-1,77 Prozent auf 27,80 EUR) und DO (-1,42 Prozent auf 181,00 EUR).

Diese ATX Prime-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Die Aktie im ATX Prime mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die OMV-Aktie. Zuletzt wurden via Wiener Börse 21 532 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie nimmt im ATX Prime, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 38,374 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentaldaten der ATX Prime-Werte

Im ATX Prime verzeichnet die Warimpex-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,30 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,47 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion finanzen.at