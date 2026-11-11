ATX Prime

3 285,91
-17,92
-0,54 %
<
Kurse + Charts + Realtime
Snapshot
Chart (groß)
Historisch
Chartvergleich
>
<
Nachrichten
Marktberichte
Analysen
>
<
Listen
enthaltene Werte
Top/Flop
Marktkapitalisierung
>
<
Info
GV-Termine
Dividenden
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
>
Index im Fokus 11.11.2026 09:28:53

Börse Wien: ATX Prime zum Start des Mittwochshandels im Plus

Börse Wien: ATX Prime zum Start des Mittwochshandels im Plus

Der ATX Prime hält am Mittwochmorgen an seiner Gewinnserie vom Vortag fest.

Der ATX Prime verbucht im Wiener Börse-Handel um 09:12 Uhr Gewinne in Höhe von 0,82 Prozent auf 3 288,14 Punkte. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,009 Prozent auf 3 261,63 Punkte an der Kurstafel, nach 3 261,35 Punkten am Vortag.

Der ATX Prime erreichte heute sein Tagestief bei 3 261,48 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 3 296,45 Punkten lag.

ATX Prime-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Wochenbeginn kletterte der ATX Prime bereits um 4,09 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 09.10.2026, den Wert von 3 212,80 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 11.08.2026, lag der ATX Prime bei 3 288,26 Punkten. Der ATX Prime notierte noch vor einem Jahr, am 11.11.2025, bei 2 414,58 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 schlägt ein Plus von 23,70 Prozent zu Buche. Bei 3 448,52 Punkten verzeichnete der ATX Prime bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 2 489,01 Zählern markiert.

Tops und Flops aktuell

Die Gewinner-Aktien im ATX Prime sind derzeit AT S (AT&S) (+ 7,45 Prozent auf 121,20 EUR), FACC (+ 3,38 Prozent auf 14,08 EUR), Vienna Insurance (+ 2,16 Prozent auf 75,80 EUR), Andritz (+ 1,92 Prozent auf 84,80 EUR) und UNIQA Insurance (+ 1,75 Prozent auf 18,60 EUR). Zu den schwächsten ATX Prime-Aktien zählen hingegen Warimpex (-4,90 Prozent auf 0,45 EUR), AMAG (-1,59 Prozent auf 31,00 EUR), voestalpine (-0,91 Prozent auf 41,18 EUR), Telekom Austria (-0,68 Prozent auf 8,70 EUR) und DO (-0,67 Prozent auf 224,00 EUR).

Diese ATX Prime-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im ATX Prime ist die voestalpine-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 66 396 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie sticht im ATX Prime mit einer Marktkapitalisierung von 44,516 Mrd. Euro heraus.

KGV und Dividende der ATX Prime-Aktien

Die OMV-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,97 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX Prime-Werten auf. Im Index bietet die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,78 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Alle Marktberichte im Überblick
Zur Übersichtsseite
Alle ATX Prime-Werte

Bildquelle: gopixa / Shutterstock.com
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

AMAG 31,80 -0,63% AMAG
Andritz AG 84,90 -0,82% Andritz AG
AT & S (AT&S) 125,00 -0,95% AT & S (AT&S)
DO & CO 228,50 1,56% DO & CO
Erste Group Bank AG 117,00 -0,85% Erste Group Bank AG
EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG) 31,35 0,32% EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG)
FACC AG 14,00 -1,55% FACC AG
OMV AG 71,70 -0,49% OMV AG
Telekom Austria AG 8,95 0,56% Telekom Austria AG
UNIQA Insurance AG 19,02 -0,21% UNIQA Insurance AG
Vienna Insurance 77,10 0,39% Vienna Insurance
voestalpine AG 38,60 0,57% voestalpine AG
Warimpex 0,46 -1,09% Warimpex

Indizes in diesem Artikel

ATX Prime 3 286,89 -0,51%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

08.11.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 45
08.11.26 Gold, Öl & Co. in KW 45: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
07.11.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
07.11.26 KW 45: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
06.11.26 KW 45: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX schwächer -- DAX knackt erstmals 27.000-Punkte-Marke -- Dow startet vorsichtig - NASDAQ sackt ab -- Asiens Börsen letztlich schwächer
Anleger am heimischen Aktienmarkt halten sich am Donnerstag zurück. Der deutsche Leitindex erklimmt ein neues Rekordhoch. An den US-Börsen zeigt sich ein uneinheitlicher Handel. Die Börsen in Asien verbuchten am Donnerstag Verluste.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen