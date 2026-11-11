Börse Wien: ATX Prime zum Start des Mittwochshandels im Plus

Der ATX Prime hält am Mittwochmorgen an seiner Gewinnserie vom Vortag fest.

Der ATX Prime verbucht im Wiener Börse-Handel um 09:12 Uhr Gewinne in Höhe von 0,82 Prozent auf 3 288,14 Punkte. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,009 Prozent auf 3 261,63 Punkte an der Kurstafel, nach 3 261,35 Punkten am Vortag.

Der ATX Prime erreichte heute sein Tagestief bei 3 261,48 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 3 296,45 Punkten lag.

ATX Prime-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Wochenbeginn kletterte der ATX Prime bereits um 4,09 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 09.10.2026, den Wert von 3 212,80 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 11.08.2026, lag der ATX Prime bei 3 288,26 Punkten. Der ATX Prime notierte noch vor einem Jahr, am 11.11.2025, bei 2 414,58 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 schlägt ein Plus von 23,70 Prozent zu Buche. Bei 3 448,52 Punkten verzeichnete der ATX Prime bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 2 489,01 Zählern markiert.

Tops und Flops aktuell

Die Gewinner-Aktien im ATX Prime sind derzeit AT S (AT&S) (+ 7,45 Prozent auf 121,20 EUR), FACC (+ 3,38 Prozent auf 14,08 EUR), Vienna Insurance (+ 2,16 Prozent auf 75,80 EUR), Andritz (+ 1,92 Prozent auf 84,80 EUR) und UNIQA Insurance (+ 1,75 Prozent auf 18,60 EUR). Zu den schwächsten ATX Prime-Aktien zählen hingegen Warimpex (-4,90 Prozent auf 0,45 EUR), AMAG (-1,59 Prozent auf 31,00 EUR), voestalpine (-0,91 Prozent auf 41,18 EUR), Telekom Austria (-0,68 Prozent auf 8,70 EUR) und DO (-0,67 Prozent auf 224,00 EUR).

Diese ATX Prime-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im ATX Prime ist die voestalpine-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 66 396 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie sticht im ATX Prime mit einer Marktkapitalisierung von 44,516 Mrd. Euro heraus.

KGV und Dividende der ATX Prime-Aktien

Die OMV-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,97 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX Prime-Werten auf. Im Index bietet die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,78 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at