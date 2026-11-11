ATX Prime
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11.11.2026 09:28:53
Börse Wien: ATX Prime zum Start des Mittwochshandels im Plus
Der ATX Prime verbucht im Wiener Börse-Handel um 09:12 Uhr Gewinne in Höhe von 0,82 Prozent auf 3 288,14 Punkte. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,009 Prozent auf 3 261,63 Punkte an der Kurstafel, nach 3 261,35 Punkten am Vortag.
Der ATX Prime erreichte heute sein Tagestief bei 3 261,48 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 3 296,45 Punkten lag.
ATX Prime-Jahreshoch und -Jahrestief
Seit Wochenbeginn kletterte der ATX Prime bereits um 4,09 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 09.10.2026, den Wert von 3 212,80 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 11.08.2026, lag der ATX Prime bei 3 288,26 Punkten. Der ATX Prime notierte noch vor einem Jahr, am 11.11.2025, bei 2 414,58 Punkten.
Seit Anfang des Jahres 2026 schlägt ein Plus von 23,70 Prozent zu Buche. Bei 3 448,52 Punkten verzeichnete der ATX Prime bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 2 489,01 Zählern markiert.
Tops und Flops aktuell
Die Gewinner-Aktien im ATX Prime sind derzeit AT S (AT&S) (+ 7,45 Prozent auf 121,20 EUR), FACC (+ 3,38 Prozent auf 14,08 EUR), Vienna Insurance (+ 2,16 Prozent auf 75,80 EUR), Andritz (+ 1,92 Prozent auf 84,80 EUR) und UNIQA Insurance (+ 1,75 Prozent auf 18,60 EUR). Zu den schwächsten ATX Prime-Aktien zählen hingegen Warimpex (-4,90 Prozent auf 0,45 EUR), AMAG (-1,59 Prozent auf 31,00 EUR), voestalpine (-0,91 Prozent auf 41,18 EUR), Telekom Austria (-0,68 Prozent auf 8,70 EUR) und DO (-0,67 Prozent auf 224,00 EUR).
Diese ATX Prime-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf
Im ATX Prime ist die voestalpine-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 66 396 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie sticht im ATX Prime mit einer Marktkapitalisierung von 44,516 Mrd. Euro heraus.
KGV und Dividende der ATX Prime-Aktien
Die OMV-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,97 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX Prime-Werten auf. Im Index bietet die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,78 Prozent die höchste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
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Aktien in diesem Artikel
|AMAG
|31,80
|-0,63%
|Andritz AG
|84,90
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|AT & S (AT&S)
|125,00
|-0,95%
|DO & CO
|228,50
|1,56%
|Erste Group Bank AG
|117,00
|-0,85%
|EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG)
|31,35
|0,32%
|FACC AG
|14,00
|-1,55%
|OMV AG
|71,70
|-0,49%
|Telekom Austria AG
|8,95
|0,56%
|UNIQA Insurance AG
|19,02
|-0,21%
|Vienna Insurance
|77,10
|0,39%
|voestalpine AG
|38,60
|0,57%
|Warimpex
|0,46
|-1,09%
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