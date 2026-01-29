Kapsch TrafficCom Aktie
Börse Wien: ATX Prime zum Start im Aufwind
Um 09:11 Uhr verbucht der ATX Prime im Wiener Börse-Handel Gewinne in Höhe von 0,16 Prozent auf 2 792,74 Punkte. Zuvor ging der ATX Prime 0,001 Prozent stärker bei 2 788,41 Punkten in den Handel, nach 2 788,37 Punkten am Vortag.
Der ATX Prime verzeichnete bei 2 799,64 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 2 788,17 Einheiten.
So entwickelt sich der ATX Prime seit Beginn des Jahres
Seit Wochenbeginn legte der ATX Prime bereits um 1,92 Prozent zu. Vor einem Monat, am 29.12.2025, wurde der ATX Prime mit einer Bewertung von 2 607,45 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 29.10.2025, stand der ATX Prime bei 2 332,73 Punkten. Der ATX Prime lag vor einem Jahr, am 29.01.2025, bei 1 910,46 Punkten.
Seit Anfang des Jahres 2026 gewann der Index bereits um 5,06 Prozent. Im Jahreshoch erreichte der ATX Prime bislang 2 799,64 Punkte. Bei 2 638,17 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.
Top und Flops heute
Zu den stärksten Einzelwerten im ATX Prime zählen aktuell Wolford (+ 6,25 Prozent auf 3,06 EUR), Raiffeisen (+ 2,64 Prozent auf 42,84 EUR), Schoeller-Bleckmann (+ 2,39 Prozent auf 32,15 EUR), Kapsch TrafficCom (+ 1,02 Prozent auf 5,96 EUR) und Lenzing (+ 0,93 Prozent auf 27,10 EUR). Schwächer notieren im ATX Prime derweil Marinomed Biotech (-3,24 Prozent auf 17,90 EUR), Frequentis (-1,69 Prozent auf 81,20 EUR), Addiko Bank (-1,60 Prozent auf 24,60 EUR), Vienna Insurance (-1,20 Prozent auf 65,80 EUR) und AMAG (-1,17 Prozent auf 25,40 EUR).
ATX Prime-Aktien mit dem größten Handelsvolumen
Im ATX Prime weist die Raiffeisen-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 55 204 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Mit 42,680 Mrd. Euro macht die Erste Group Bank-Aktie im ATX Prime derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.
Fundamentaldaten der ATX Prime-Titel im Fokus
Unter den ATX Prime-Aktien verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die CPI Europe-Aktie mit 6,22 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index präsentiert die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,72 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.
Analysen zu Erste Group Bank AG
|09.12.25
|Erste Group Bank kaufen
|UBS AG
|02.12.25
|Erste Group Bank overweight
|Barclays Capital
|24.11.25
|Erste Group Bank overweight
|Morgan Stanley
|05.11.25
|Erste Group Bank kaufen
|Deutsche Bank AG
|03.11.25
|Erste Group Bank Equal weight
|Barclays Capital
Aktien in diesem Artikel
|Addiko Bank
|24,60
|-1,60%
|AMAG
|25,40
|-1,17%
|CPI Europe AG (ex IMMOFINANZ)
|15,90
|-0,19%
|Erste Group Bank AG
|110,00
|0,00%
|EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG)
|28,55
|0,00%
|Frequentis
|81,20
|-1,69%
|Kapsch TrafficCom AG
|5,96
|1,02%
|Lenzing AG
|27,10
|0,93%
|Marinomed Biotech AG
|17,90
|-3,24%
|OMV AG
|49,98
|0,48%
|Raiffeisen
|42,84
|2,64%
|Schoeller-Bleckmann
|32,15
|2,39%
|Vienna Insurance
|65,80
|-1,20%
|Wolford AG
|3,06
|6,25%
Indizes in diesem Artikel
|ATX Prime
|2 792,74
|0,16%