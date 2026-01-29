Kapsch TrafficCom Aktie

Kapsch TrafficCom für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: KAPSCH / ISIN: AT000KAPSCH9

ATX Prime-Performance 29.01.2026 09:29:02

Börse Wien: ATX Prime zum Start im Aufwind

Börse Wien: ATX Prime zum Start im Aufwind

Das macht der ATX Prime am Donnerstag.

Um 09:11 Uhr verbucht der ATX Prime im Wiener Börse-Handel Gewinne in Höhe von 0,16 Prozent auf 2 792,74 Punkte. Zuvor ging der ATX Prime 0,001 Prozent stärker bei 2 788,41 Punkten in den Handel, nach 2 788,37 Punkten am Vortag.

Der ATX Prime verzeichnete bei 2 799,64 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 2 788,17 Einheiten.

So entwickelt sich der ATX Prime seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn legte der ATX Prime bereits um 1,92 Prozent zu. Vor einem Monat, am 29.12.2025, wurde der ATX Prime mit einer Bewertung von 2 607,45 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 29.10.2025, stand der ATX Prime bei 2 332,73 Punkten. Der ATX Prime lag vor einem Jahr, am 29.01.2025, bei 1 910,46 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 gewann der Index bereits um 5,06 Prozent. Im Jahreshoch erreichte der ATX Prime bislang 2 799,64 Punkte. Bei 2 638,17 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Top und Flops heute

Zu den stärksten Einzelwerten im ATX Prime zählen aktuell Wolford (+ 6,25 Prozent auf 3,06 EUR), Raiffeisen (+ 2,64 Prozent auf 42,84 EUR), Schoeller-Bleckmann (+ 2,39 Prozent auf 32,15 EUR), Kapsch TrafficCom (+ 1,02 Prozent auf 5,96 EUR) und Lenzing (+ 0,93 Prozent auf 27,10 EUR). Schwächer notieren im ATX Prime derweil Marinomed Biotech (-3,24 Prozent auf 17,90 EUR), Frequentis (-1,69 Prozent auf 81,20 EUR), Addiko Bank (-1,60 Prozent auf 24,60 EUR), Vienna Insurance (-1,20 Prozent auf 65,80 EUR) und AMAG (-1,17 Prozent auf 25,40 EUR).

ATX Prime-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Im ATX Prime weist die Raiffeisen-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 55 204 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Mit 42,680 Mrd. Euro macht die Erste Group Bank-Aktie im ATX Prime derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der ATX Prime-Titel im Fokus

Unter den ATX Prime-Aktien verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die CPI Europe-Aktie mit 6,22 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index präsentiert die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,72 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: gopixa / Shutterstock.com

09.12.25 Erste Group Bank kaufen UBS AG
02.12.25 Erste Group Bank overweight Barclays Capital
24.11.25 Erste Group Bank overweight Morgan Stanley
05.11.25 Erste Group Bank kaufen Deutsche Bank AG
03.11.25 Erste Group Bank Equal weight Barclays Capital
Aktien in diesem Artikel

Addiko Bank 24,60 -1,60% Addiko Bank
AMAG 25,40 -1,17% AMAG
CPI Europe AG (ex IMMOFINANZ) 15,90 -0,19% CPI Europe AG (ex IMMOFINANZ)
Erste Group Bank AG 110,00 0,00% Erste Group Bank AG
EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG) 28,55 0,00% EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG)
Frequentis 81,20 -1,69% Frequentis
Kapsch TrafficCom AG 5,96 1,02% Kapsch TrafficCom AG
Lenzing AG 27,10 0,93% Lenzing AG
Marinomed Biotech AG 17,90 -3,24% Marinomed Biotech AG
OMV AG 49,98 0,48% OMV AG
Raiffeisen 42,84 2,64% Raiffeisen
Schoeller-Bleckmann 32,15 2,39% Schoeller-Bleckmann
Vienna Insurance 65,80 -1,20% Vienna Insurance
Wolford AG 3,06 6,25% Wolford AG

Indizes in diesem Artikel

ATX Prime 2 792,74 0,16%

