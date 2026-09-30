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ATX Prime-Marktbericht 30.09.2026 09:29:11

Börse Wien: ATX Prime zum Start mit Zuschlägen

Börse Wien: ATX Prime zum Start mit Zuschlägen

Der ATX Prime bleibt auch derzeit in der Gewinnzone.

Am Mittwoch notiert der ATX Prime um 09:12 Uhr via Wiener Börse 0,24 Prozent stärker bei 3 404,59 Punkten. Zum Start des Mittwochshandels stand ein Gewinn von 0,000 Prozent auf 3 396,42 Punkte an der Kurstafel, nach 3 396,42 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des ATX Prime betrug 3 410,03 Punkte, das Tagestief hingegen 3 396,42 Zähler.

ATX Prime-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn verzeichnet der ATX Prime bislang ein Plus von 0,085 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.08.2026, wurde der ATX Prime mit einer Bewertung von 3 335,76 Punkten gehandelt. Am letzten Handelstag im Juni, dem 30.06.2026, wurde der ATX Prime mit 3 177,12 Punkten gehandelt. Der ATX Prime erreichte am letzten Handelstag im September, dem 30.09.2025, einen Stand von 2 317,61 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 gewann der Index bereits um 28,08 Prozent. 3 448,52 Punkte markierten den Höchststand des ATX Prime im laufenden Jahr. Das Jahrestief liegt hingegen bei 2 489,01 Zählern.

Tops und Flops aktuell

Zu den Gewinner-Aktien im ATX Prime zählen derzeit Kapsch TrafficCom (+ 3,79 Prozent auf 4,11 EUR), Wienerberger (+ 2,09 Prozent auf 17,62 EUR), Frequentis (+ 1,70 Prozent auf 65,70 EUR), EVN (+ 1,40 Prozent auf 29,00 EUR) und voestalpine (+ 1,25 Prozent auf 45,22 EUR). Unter den schwächsten ATX Prime-Aktien befinden sich hingegen Wolford (-8,70 Prozent auf 2,10 EUR), AT S (AT&S) (-4,17 Prozent auf 207,00 EUR), Semperit (-1,56 Prozent auf 18,95 EUR), ZUMTOBEL (-0,73 Prozent auf 4,07 EUR) und AMAG (-0,72 Prozent auf 27,50 EUR).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im ATX Prime auf

Im ATX Prime sticht die Polytec-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 25 533 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 49,100 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im ATX Prime den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der ATX Prime-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime hat 2026 laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 7,38 zu Buche schlagen. Die OMV-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 6,64 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: gopixa / Shutterstock.com

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