Börse Wien: ATX sackt zum Handelsende ab

Der ATX wagte sich am Abendnicht aus der Reserve.

Schlussendlich schloss der ATX den Handelstag nahezu unverändert (minus 0,11 Prozent) bei 6 511,40 Punkten ab. Der Börsenwert der im ATX enthaltenen Werte beträgt damit 184,980 Mrd. Euro. Zum Start des Donnerstagshandels standen Gewinne von 0,000 Prozent auf 6 518,52 Punkte an der Kurstafel, nach 6 518,52 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des ATX betrug 6 431,72 Punkte, das Tageshoch hingegen 6 651,95 Zähler.

ATX-Performance im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn verzeichnet der ATX bislang Gewinne von 1,43 Prozent. Vor einem Monat, am 05.10.2026, wies der ATX 6 746,05 Punkte auf. Vor drei Monaten, am 05.08.2026, lag der ATX-Kurs bei 6 703,90 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 05.11.2025, bewegte sich der ATX bei 4 784,37 Punkten.

Der Index gewann auf Jahressicht 2026 bereits um 21,67 Prozent. Bei 7 043,27 Punkten verzeichnete der ATX bislang ein Jahreshoch. Bei 5 007,83 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Aufsteiger und Absteiger im ATX

Zu den stärksten Einzelwerten im ATX zählen aktuell Verbund (+ 8,57 Prozent auf 75,35 EUR), Lenzing (+ 7,14 Prozent auf 12,30 EUR), Wienerberger (+ 2,07 Prozent auf 17,77 EUR), Erste Group Bank (+ 1,35 Prozent auf 112,40 EUR) und Palfinger (+ 1,28 Prozent auf 27,70 EUR). Zu den schwächsten ATX-Aktien zählen derweil AT S (AT&S) (-15,62 Prozent auf 110,20 EUR), Mayr-Melnhof Karton (-2,36 Prozent auf 66,10 EUR), Raiffeisen (-1,59 Prozent auf 58,95 EUR), STRABAG SE (-1,17 Prozent auf 101,60 EUR) und BAWAG (-1,16 Prozent auf 162,60 EUR).

Die teuersten Unternehmen im ATX

Aktuell weist die Erste Group Bank-Aktie das größte Handelsvolumen im ATX auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 568 397 Aktien gehandelt. Im ATX macht die Erste Group Bank-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 41,642 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der ATX-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie. Hier wird ein KGV von 7,01 erwartet. In puncto Dividendenrendite ist die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,73 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at