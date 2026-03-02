ATX

ATX-Marktbericht 02.03.2026 17:58:32

Börse Wien: ATX schließt im Minus

Der ATX sank am Montagabend.

Der ATX bewegte sich im Wiener Börse-Handel zum Handelsschluss um 1,19 Prozent schwächer bei 5 634,07 Punkten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 164,908 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0,063 Prozent auf 5 698,10 Punkte an der Kurstafel, nach 5 701,70 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der ATX bei 5 488,70 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 5 700,28 Punkten.

ATX-Jahreshoch und -Jahrestief

Der ATX erreichte vor einem Monat, am 02.02.2026, den Wert von 5 658,25 Punkten. Der ATX stand vor drei Monaten, am 02.12.2025, bei 5 071,68 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX stand am vorherigen Handelstag, dem 28.02.2025, bei 4 148,04 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 stieg der Index bereits um 5,28 Prozent. Das Jahreshoch des ATX liegt derzeit bei 5 856,94 Punkten. Bei 5 314,88 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Das sind die Tops und Flops im ATX

Unter den stärksten Einzelwerten im ATX befinden sich derzeit Verbund (+ 7,96 Prozent auf 65,10 EUR), OMV (+ 4,20 Prozent auf 57,10 EUR), Schoeller-Bleckmann (+ 0,42 Prozent auf 35,70 EUR), CPI Europe (+ 0,31 Prozent auf 16,12 EUR) und PORR (-0,13 Prozent auf 39,10 EUR). Schwächer notieren im ATX derweil DO (-13,60 Prozent auf 186,20 EUR), Raiffeisen (-5,63 Prozent auf 39,88 EUR), voestalpine (-4,61 Prozent auf 46,30 EUR), Lenzing (-4,29 Prozent auf 23,40 EUR) und Wienerberger (-3,31 Prozent auf 26,88 EUR).

Welche Aktien im ATX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das größte Handelsvolumen im ATX kann derzeit die voestalpine-Aktie aufweisen. 848 324 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie hat im ATX mit 39,107 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

ATX-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Die Raiffeisen-Aktie präsentiert mit 5,84 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX. Die OMV-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,45 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at

Die Tops und Flops im ATX

Bildquelle: Pavel Ignatov / Shutterstock.com
