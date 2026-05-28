Börse Wien: ATX schwächelt letztendlich

Am Donnerstag bewegte sich der ATX via Wiener Börse zum Handelsende 0,87 Prozent leichter bei 6 042,44 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 171,891 Mrd. Euro. In den Handel ging der ATX 0,001 Prozent schwächer bei 6 095,23 Punkten, nach 6 095,30 Punkten am Vortag.

Bei 6 020,11 Einheiten erreichte der ATX sein Tagestief, während er hingegen mit 6 121,63 Punkten den höchsten Stand markierte.

So entwickelt sich der ATX seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verzeichnet der ATX bislang ein Plus von 0,974 Prozent. Vor einem Monat, am 28.04.2026, wurde der ATX mit 5 779,43 Punkten berechnet. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX stand am vorherigen Handelstag, dem 27.02.2026, bei 5 701,70 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 28.05.2025, verzeichnete der ATX einen Wert von 4 433,37 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 12,91 Prozent. Das ATX-Jahreshoch liegt aktuell bei 6 167,48 Punkten. Bei 5 007,83 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Tops und Flops im ATX aktuell

Die Top-Aktien im ATX sind aktuell PORR (+ 4,94 Prozent auf 38,25 EUR), AT S (AT&S) (+ 0,86 Prozent auf 140,20 EUR), STRABAG SE (+ 0,00 Prozent auf 93,00 EUR), voestalpine (-0,08 Prozent auf 48,00 EUR) und OMV (-0,49 Prozent auf 60,95 EUR). Die Flop-Titel im ATX sind hingegen CA Immobilien (-3,17 Prozent auf 24,40 EUR), EVN (-3,12 Prozent auf 27,95 EUR), Vienna Insurance (-2,56 Prozent auf 61,00 EUR), Schoeller-Bleckmann (-2,31 Prozent auf 33,80 EUR) und BAWAG (-1,76 Prozent auf 150,90 EUR).

Die teuersten Unternehmen im ATX

Im ATX ist die Erste Group Bank-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 395 213 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Erste Group Bank mit 39,850 Mrd. Euro im ATX den größten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der ATX-Werte im Fokus

Die Raiffeisen-Aktie hat 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,33 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX-Werten inne. Die OMV-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,30 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.at