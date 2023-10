Börse Wien: ATX startet mit Verlusten

Der ATX verliert am Morgen nach Vortagesgewinnen an Fahrt.

Am Donnerstag gibt der ATX um 09:12 Uhr via Wiener Börse um 0,19 Prozent auf 3 099,90 Punkte nach. Damit kommen die im ATX enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 108,126 Mrd. Euro. In den Handel ging der ATX 0,007 Prozent leichter bei 3 105,54 Punkten, nach 3 105,76 Punkten am Vortag.

Der ATX erreichte heute sein Tageshoch bei 3 107,37 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 3 099,60 Punkten lag.

ATX-Performance im Jahresverlauf

Auf Wochensicht verlor der ATX bereits um 1,52 Prozent. Noch vor einem Monat, am 19.09.2023, lag der ATX bei 3 177,70 Punkten. Vor drei Monaten, am 19.07.2023, verzeichnete der ATX einen Stand von 3 186,52 Punkten. Vor einem Jahr, am 19.10.2022, wies der ATX einen Stand von 2 783,04 Punkten auf.

Der Index fiel seit Jahresbeginn 2023 bereits um 1,89 Prozent. Das Jahreshoch des ATX beträgt derzeit 3 560,30 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 016,51 Zählern registriert.

Tops und Flops im ATX

Unter den stärksten Aktien im ATX befinden sich aktuell Verbund (+ 0,31 Prozent auf 81,50 EUR), Lenzing (+ 0,28 Prozent auf 35,55 EUR), CA Immobilien (+ 0,16 Prozent auf 31,10 EUR), BAWAG (+ 0,05 Prozent auf 43,82 EUR) und Österreichische Post (+ 0,00 Prozent auf 31,10 EUR). Auf der Verliererseite im ATX stehen derweil Telekom Austria (-0,89 Prozent auf 6,66 EUR), Raiffeisen (-0,82 Prozent auf 13,26 EUR), UNIQA Insurance (-0,79 Prozent auf 7,56 EUR), Erste Group Bank (-0,55 Prozent auf 32,80 EUR) und Mayr-Melnhof Karton (-0,51 Prozent auf 116,40 EUR).

Die teuersten Unternehmen im ATX

Das größte Handelsvolumen im ATX kann derzeit die UNIQA Insurance-Aktie aufweisen. 19 235 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 28,592 Mrd. Euro weist die Verbund-Aktie im ATX derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der ATX-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX präsentiert 2023 laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie. Hier wird ein KGV von 2,07 erwartet. Die BAWAG-Aktie offeriert Anlegern 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10,73 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at