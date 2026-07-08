Börse Wien: ATX verbucht letztendlich Verluste

Der ATX zeigte sich zum Handelsschluss in Rot.

Am Mittwoch fiel der ATX via Wiener Börse letztendlich um 1,72 Prozent auf 6 376,56 Punkte zurück. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 182,744 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der ATX 0,017 Prozent höher bei 6 489,31 Punkten in den Mittwochshandel, nach 6 488,23 Punkten am Vortag.

Der ATX verzeichnete bei 6 343,46 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Mittwoch 6 489,31 Einheiten.

ATX-Performance im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche gab der ATX bereits um 2,88 Prozent nach. Der ATX stand vor einem Monat, am 08.06.2026, bei 6 005,89 Punkten. Der ATX verzeichnete vor drei Monaten, am 08.04.2026, den Wert von 5 665,08 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 08.07.2025, wies der ATX einen Wert von 4 410,22 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 19,15 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des ATX steht derzeit bei 6 599,69 Punkten. 5 007,83 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Die Tops und Flops im ATX

Die stärksten Aktien im ATX sind derzeit AT S (AT&S) (+ 4,63 Prozent auf 180,80 EUR), OMV (+ 3,33 Prozent auf 58,95 EUR), Schoeller-Bleckmann (+ 2,68 Prozent auf 30,70 EUR), Verbund (+ 0,79 Prozent auf 57,55 EUR) und Vienna Insurance (+ 0,46 Prozent auf 66,10 EUR). Zu den schwächsten ATX-Aktien zählen derweil Raiffeisen (-5,99 Prozent auf 53,40 EUR), Erste Group Bank (-4,56 Prozent auf 113,00 EUR), DO (-4,15 Prozent auf 208,00 EUR), Wienerberger (-3,93 Prozent auf 22,00 EUR) und voestalpine (-3,36 Prozent auf 41,48 EUR).

Blick in den ATX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im ATX weist die Wienerberger-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 591 189 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie hat im ATX mit 46,181 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

ATX-Fundamentaldaten

Im ATX hat die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,99 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mit 7,87 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der OMV-Aktie an.

Redaktion finanzen.at