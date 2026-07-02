Andritz Aktie
WKN: 73000 / ISIN: AT0000730007
|Index-Performance im Fokus
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02.07.2026 12:27:33
Börse Wien: ATX verbucht mittags Zuschläge
Am Donnerstag notiert der ATX um 12:09 Uhr via Wiener Börse 0,72 Prozent stärker bei 6 432,74 Punkten. Die ATX-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 179,623 Mrd. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 6 389,66 Zählern und damit 0,045 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (6 386,81 Punkte).
Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 6 366,03 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 6 434,64 Punkten verzeichnete.
So bewegt sich der ATX im Jahresverlauf
Seit Beginn der Woche verbucht der ATX bislang einen Gewinn von 0,385 Prozent. Vor einem Monat, am 02.06.2026, wurde der ATX mit einer Bewertung von 6 140,00 Punkten gehandelt. Der ATX erreichte vor drei Monaten, am 02.04.2026, einen Stand von 5 457,38 Punkten. Der ATX erreichte vor einem Jahr, am 02.07.2025, den Wert von 4 405,74 Punkten.
Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 20,20 Prozent aufwärts. Der ATX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 6 599,69 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 5 007,83 Zählern.
Top- und Flop-Aktien im ATX
Die stärksten Einzelwerte im ATX sind derzeit OMV (+ 2,28 Prozent auf 56,10 EUR), voestalpine (+ 2,27 Prozent auf 41,46 EUR), CA Immobilien (+ 2,15 Prozent auf 23,75 EUR), Schoeller-Bleckmann (+ 1,41 Prozent auf 28,85 EUR) und Verbund (+ 1,28 Prozent auf 55,50 EUR). Unter den schwächsten ATX-Aktien befinden sich hingegen AT S (AT&S) (-2,05 Prozent auf 190,80 EUR), PORR (-1,90 Prozent auf 43,80 EUR), Österreichische Post (-1,73 Prozent auf 31,25 EUR), DO (-0,90 Prozent auf 221,00 EUR) und Andritz (-0,82 Prozent auf 72,30 EUR).
Die teuersten Unternehmen im ATX
Im ATX sticht die voestalpine-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 82 220 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 45,482 Mrd. Euro weist die Erste Group Bank-Aktie im ATX derzeit den höchsten Börsenwert auf.
Diese Dividenden zahlen die ATX-Mitglieder
Unter den ATX-Aktien hat 2026 laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie mit 6,68 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mit 8,25 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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