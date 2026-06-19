Börse Wien: ATX verbucht zum Handelsstart Abschläge

Der ATX gibt seine Gewinne vom Vortag am Freitag wieder ab.

Der ATX tendiert im Wiener Börse-Handel um 09:11 Uhr um 0,18 Prozent tiefer bei 6 515,57 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im ATX enthaltenen Werte beträgt damit 182,148 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0,036 Prozent auf 6 525,09 Punkte an der Kurstafel, nach 6 527,41 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den ATX bis auf 6 512,44 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 6 527,58 Zählern.

So bewegt sich der ATX seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verzeichnet der ATX bislang Gewinne von 4,08 Prozent. Noch vor einem Monat, am 19.05.2026, stand der ATX bei 5 836,92 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 19.03.2026, betrug der ATX-Kurs 5 263,02 Punkte. Vor einem Jahr, am 19.06.2025, wurde der ATX mit einer Bewertung von 4 307,90 Punkten gehandelt.

Seit Anfang des Jahres 2026 schlägt ein Plus von 21,75 Prozent zu Buche. Bei 6 571,92 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des ATX. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 5 007,83 Zählern.

Tops und Flops aktuell

Unter den stärksten Aktien im ATX befinden sich derzeit PORR (+ 0,56 Prozent auf 44,75 EUR), OMV (+ 0,45 Prozent auf 55,90 EUR), AT S (AT&S) (+ 0,44 Prozent auf 227,00 EUR), STRABAG SE (+ 0,33 Prozent auf 90,30 EUR) und BAWAG (+ 0,18 Prozent auf 170,70 EUR). Flop-Aktien im ATX sind hingegen EVN (-1,03 Prozent auf 28,70 EUR), CA Immobilien (-0,86 Prozent auf 23,05 EUR), voestalpine (-0,54 Prozent auf 44,56 EUR), Vienna Insurance (-0,46 Prozent auf 64,60 EUR) und DO (-0,46 Prozent auf 216,00 EUR).

Welche Aktien im ATX das größte Handelsvolumen aufweisen

Die Aktie im ATX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die OMV-Aktie. 25 938 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im ATX weist die Erste Group Bank-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 45,016 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der ATX-Werte im Blick

Die OMV-Aktie hat mit 6,80 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX inne. Unter den Aktien im Index weist die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,09 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at