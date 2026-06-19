ATX
|
6 527,59
|
0,18
|
0,00 %
|Kursentwicklung
|
19.06.2026 09:29:48
Börse Wien: ATX verbucht zum Handelsstart Abschläge
Der ATX tendiert im Wiener Börse-Handel um 09:11 Uhr um 0,18 Prozent tiefer bei 6 515,57 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im ATX enthaltenen Werte beträgt damit 182,148 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0,036 Prozent auf 6 525,09 Punkte an der Kurstafel, nach 6 527,41 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den ATX bis auf 6 512,44 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 6 527,58 Zählern.
So bewegt sich der ATX seit Beginn Jahr
Auf Wochensicht verzeichnet der ATX bislang Gewinne von 4,08 Prozent. Noch vor einem Monat, am 19.05.2026, stand der ATX bei 5 836,92 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 19.03.2026, betrug der ATX-Kurs 5 263,02 Punkte. Vor einem Jahr, am 19.06.2025, wurde der ATX mit einer Bewertung von 4 307,90 Punkten gehandelt.
Seit Anfang des Jahres 2026 schlägt ein Plus von 21,75 Prozent zu Buche. Bei 6 571,92 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des ATX. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 5 007,83 Zählern.
Tops und Flops aktuell
Unter den stärksten Aktien im ATX befinden sich derzeit PORR (+ 0,56 Prozent auf 44,75 EUR), OMV (+ 0,45 Prozent auf 55,90 EUR), AT S (AT&S) (+ 0,44 Prozent auf 227,00 EUR), STRABAG SE (+ 0,33 Prozent auf 90,30 EUR) und BAWAG (+ 0,18 Prozent auf 170,70 EUR). Flop-Aktien im ATX sind hingegen EVN (-1,03 Prozent auf 28,70 EUR), CA Immobilien (-0,86 Prozent auf 23,05 EUR), voestalpine (-0,54 Prozent auf 44,56 EUR), Vienna Insurance (-0,46 Prozent auf 64,60 EUR) und DO (-0,46 Prozent auf 216,00 EUR).
Welche Aktien im ATX das größte Handelsvolumen aufweisen
Die Aktie im ATX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die OMV-Aktie. 25 938 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im ATX weist die Erste Group Bank-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 45,016 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.
Fundamentaldaten der ATX-Werte im Blick
Die OMV-Aktie hat mit 6,80 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX inne. Unter den Aktien im Index weist die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,09 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Indizes in diesem Artikel
|ATX
|6 527,59
|0,00%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerTag des großen Verfalls: ATX geht stabil ins Wochenende -- DAX schließt etwas tiefer -- Wall Street ruht feiertagsbedingt -- Asiens Börsen letztlich uneins
Am heimischen Aktienmarkt hielten sich die Anleger vor dem Wochenende zurück, der deutsche Leitindex tendierte leicht nach unten. An der Wall Street findet am Freitag feiertagsbedingt kein Handel statt. In Fernost schlugen die Märkte am Freitag unterschiedliche Richtungen ein.