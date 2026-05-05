voestalpine Aktie
WKN: 93750 / ISIN: AT0000937503
|ATX-Entwicklung
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05.05.2026 09:28:57
Börse Wien: ATX verliert zum Handelsstart
Um 09:11 Uhr bewegt sich der ATX im Wiener Börse-Handel 0,05 Prozent schwächer bei 5 733,69 Punkten. Damit kommen die im ATX enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 165,348 Mrd. Euro. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,059 Prozent auf 5 740,01 Punkte an der Kurstafel, nach 5 736,62 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den ATX bis auf 5 743,25 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 5 724,02 Zählern.
So bewegt sich der ATX im Jahresverlauf
Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.04.2026, wurde der ATX auf 5 457,38 Punkte taxiert. Vor drei Monaten, am 05.02.2026, wies der ATX einen Stand von 5 637,04 Punkten auf. Der ATX notierte noch vor einem Jahr, am 05.05.2025, bei 4 187,21 Punkten.
Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 7,14 Prozent nach oben. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des ATX bereits bei 5 972,19 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5 007,83 Zählern erreicht.
ATX-Top-Flop-Liste
Die Gewinner-Aktien im ATX sind aktuell EVN (+ 1,39 Prozent auf 29,10 EUR), OMV (+ 1,23 Prozent auf 61,60 EUR), voestalpine (+ 0,85 Prozent auf 42,48 EUR), DO (+ 0,84 Prozent auf 169,00 EUR) und STRABAG SE (+ 0,67 Prozent auf 89,50 EUR). Die Verlierer im ATX sind derweil Raiffeisen (-3,52 Prozent auf 43,36 EUR), PORR (-2,35 Prozent auf 37,35 EUR), Erste Group Bank (-0,70 Prozent auf 92,85 EUR), Andritz (-0,55 Prozent auf 72,40 EUR) und Österreichische Post (-0,47 Prozent auf 31,60 EUR).
ATX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung
Die OMV-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im ATX auf. 30 147 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie nimmt im ATX, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 36,588 Mrd. Euro den größten Anteil ein.
ATX-Fundamentalkennzahlen
In diesem Jahr verzeichnet die Raiffeisen-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6,80 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX. Die OMV-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,45 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.
Redaktion finanzen.at
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