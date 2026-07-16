Wienerberger Aktie
WKN: 83170 / ISIN: AT0000831706
|Marktbericht
|
16.07.2026 15:58:48
Börse Wien: ATX zeigt sich am Donnerstagnachmittag leichter
Um 15:40 Uhr steht im Wiener Börse-Handel ein Minus von 0,76 Prozent auf 6 422,08 Punkte an der ATX-Kurstafel. Der Börsenwert der im ATX enthaltenen Werte beträgt damit 182,019 Mrd. Euro. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Abschlag von 0,004 Prozent auf 6 471,30 Punkte an der Kurstafel, nach 6 471,55 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den ATX bis auf 6 411,87 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 6 493,10 Zählern.
So entwickelt sich der ATX seit Jahresbeginn
Auf Wochensicht ging es für den ATX bereits um 0,862 Prozent nach unten. Noch vor einem Monat, am 16.06.2026, wies der ATX einen Wert von 6 445,04 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 16.04.2026, wies der ATX einen Stand von 5 865,47 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 16.07.2025, stand der ATX noch bei 4 441,09 Punkten.
Der Index gewann auf Jahressicht 2026 bereits um 20,00 Prozent. Der ATX erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 6 599,69 Punkten. Bei 5 007,83 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.
Top- und Flop-Aktien im ATX
Unter den Top-Aktien im ATX befinden sich aktuell Lenzing (+ 1,02 Prozent auf 24,80 EUR), Andritz (+ 0,95 Prozent auf 74,00 EUR), Palfinger (+ 0,62 Prozent auf 32,30 EUR), Verbund (+ 0,60 Prozent auf 58,25 EUR) und STRABAG SE (+ 0,47 Prozent auf 86,20 EUR). Unter Druck stehen im ATX derweil AT S (AT&S) (-3,33 Prozent auf 174,00 EUR), Raiffeisen (-1,62 Prozent auf 54,50 EUR), Erste Group Bank (-1,48 Prozent auf 113,20 EUR), EVN (-1,19 Prozent auf 29,15 EUR) und BAWAG (-1,09 Prozent auf 172,50 EUR).
ATX-Aktien mit dem Top-Börsenwert
Im ATX weist die Wienerberger-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 93 899 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 45,249 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im ATX den höchsten Börsenwert.
Dieses KGV weisen die ATX-Titel auf
Unter den ATX-Aktien hat 2026 laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie mit 7,32 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,40 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu BAWAG
|
16.07.26
|Börse Wien: ATX zeigt sich am Donnerstagnachmittag leichter (finanzen.at)
|
15.07.26
|Handel in Wien: ATX sackt nachmittags ab (finanzen.at)
|
14.07.26
|Aktien von RBI und BAWAG uneins: EZB startet Pilotprojekt (APA)
|
14.07.26
|Freundlicher Handel: ATX am Nachmittag auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
14.07.26
|Digitaler Euro - RBI und BAWAG nehmen an EZB-Pilotprojekt teil (APA)
|
14.07.26
|Wiener Börse-Handel ATX Prime zeigt sich am Dienstagmittag leichter (finanzen.at)
|
14.07.26
|Handel in Wien: ATX gibt am Dienstagmittag nach (finanzen.at)
|
14.07.26
|Schwacher Wochentag in Wien: ATX verbucht zum Handelsstart Verluste (finanzen.at)