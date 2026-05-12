Börse Wien: ATX zeigt sich letztendlich leichter

Am Dienstag fiel der ATX via Wiener Börse zum Handelsschluss um 1,47 Prozent auf 5 848,98 Punkte zurück. Insgesamt kommt der ATX damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 166,914 Mrd. Euro. In den Dienstagshandel ging der ATX 0,007 Prozent fester bei 5 936,89 Punkten, nach 5 936,48 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der ATX bei 5 937,09 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 5 848,90 Punkten.

So entwickelt sich der ATX im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX lag am vorherigen Handelstag, dem 10.04.2026, bei 5 813,68 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 12.02.2026, wies der ATX einen Stand von 5 704,88 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 12.05.2025, verzeichnete der ATX einen Stand von 4 398,37 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 9,29 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des ATX liegt derzeit bei 6 018,30 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 5 007,83 Punkten.

Tops und Flops im ATX aktuell

Unter den stärksten Einzelwerten im ATX befinden sich aktuell OMV (+ 0,92 Prozent auf 60,60 EUR), STRABAG SE (+ 0,44 Prozent auf 92,20 EUR), Verbund (+ 0,00 Prozent auf 60,10 EUR), CA Immobilien (-0,60 Prozent auf 25,05 EUR) und BAWAG (-0,61 Prozent auf 147,30 EUR). Die Verlierer im ATX sind hingegen AT S (AT&S) (-5,35 Prozent auf 97,30 EUR), Wienerberger (-4,86 Prozent auf 23,88 EUR), Erste Group Bank (-3,40 Prozent auf 96,60 EUR), Palfinger (-3,35 Prozent auf 34,65 EUR) und Andritz (-2,14 Prozent auf 73,20 EUR).

Die teuersten Konzerne im ATX

Das Handelsvolumen der Wienerberger-Aktie ist im ATX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via Wiener Börse 416 133 Aktien gehandelt. Im ATX weist die Erste Group Bank-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 38,394 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

KGV und Dividende der ATX-Titel

Im ATX präsentiert die Raiffeisen-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,99 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die OMV-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,46 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at