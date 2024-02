Börse Wien: ATX zeigt sich schlussendlich fester

Am Abend agierten die Anleger in Wien vorsichtiger.

Letztendlich schloss der ATX nahezu unverändert (plus 0,17 Prozent) bei 3 372,09 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 107,795 Mrd. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,097 Prozent auf 3 369,53 Punkte an der Kurstafel, nach 3 366,27 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der ATX bei 3 367,78 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 3 391,50 Punkten.

Jahreshoch und Jahrestief des ATX

Seit Beginn der Woche verzeichnet der ATX bislang Gewinne von 0,383 Prozent. Der ATX verzeichnete vor einem Monat, am 15.01.2024, den Wert von 3 410,35 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 15.11.2023, erreichte der ATX einen Wert von 3 285,52 Punkten. Vor einem Jahr, am 15.02.2023, wurde der ATX mit 3 467,97 Punkten gehandelt.

Der Index fiel seit Jahresanfang 2024 bereits um 1,17 Prozent zurück. Das Jahreshoch des ATX steht derzeit bei 3 489,80 Punkten. 3 305,62 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im ATX

Unter den stärksten Einzelwerten im ATX befinden sich aktuell Lenzing (+ 4,87 Prozent auf 31,20 EUR), Verbund (+ 2,40 Prozent auf 64,10 EUR), Schoeller-Bleckmann (+ 1,57 Prozent auf 42,05 EUR), Mayr-Melnhof Karton (+ 1,31 Prozent auf 123,80 EUR) und voestalpine (+ 0,48 Prozent auf 25,30 EUR). Unter Druck stehen im ATX hingegen Erste Group Bank (-1,42 Prozent auf 38,88 EUR), CA Immobilien (-1,02 Prozent auf 29,00 EUR), IMMOFINANZ (-0,70 Prozent auf 21,35 EUR), EVN (-0,64 Prozent auf 23,35 EUR) und Österreichische Post (-0,49 Prozent auf 30,35 EUR).

Welche ATX-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Im ATX ist die Erste Group Bank-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via Wiener Börse 498 844 Aktien gehandelt. Die Verbund-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 21,766 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im ATX den höchsten Börsenwert.

ATX-Fundamentalkennzahlen

In diesem Jahr verzeichnet die Raiffeisen-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,66 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX. Die BAWAG-Aktie präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung mit 9,72 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at