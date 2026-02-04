Börse Wien: ATX zeigt sich zum Ende des Mittwochshandels fester

Letztendlich wagten sich die Börsianer in Wien aus der Reserve.

Der ATX bewegte sich im Wiener Börse-Handel schlussendlich um 0,26 Prozent höher bei 5 748,06 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 164,790 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,000 Prozent auf 5 732,93 Punkte an der Kurstafel, nach 5 732,93 Punkten am Vortag.

Bei 5 693,47 Einheiten erreichte der ATX sein Tagestief, während er hingegen mit 5 755,99 Punkten den höchsten Stand markierte.

So bewegt sich der ATX seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verbucht der ATX bislang einen Gewinn von 2,57 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.01.2026, wies der ATX 5 351,75 Punkte auf. Vor drei Monaten, am 04.11.2025, wurde der ATX mit 4 794,36 Punkten berechnet. Vor einem Jahr, am 04.02.2025, wies der ATX 3 789,97 Punkte auf.

Der Index legte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 7,41 Prozent zu. In diesem Jahr schaffte es der ATX bereits bis auf ein Jahreshoch bei 5 755,99 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5 314,88 Zählern registriert.

ATX-Top-Flop-Liste

Zu den Gewinner-Aktien im ATX zählen derzeit AT S (AT&S) (+ 8,37 Prozent auf 50,50 EUR), Lenzing (+ 7,06 Prozent auf 27,30 EUR), OMV (+ 5,27 Prozent auf 52,95 EUR), Schoeller-Bleckmann (+ 3,79 Prozent auf 32,85 EUR) und Andritz (+ 2,47 Prozent auf 76,80 EUR). Unter den schwächsten ATX-Aktien befinden sich derweil Erste Group Bank (-2,08 Prozent auf 108,50 EUR), BAWAG (-1,77 Prozent auf 139,10 EUR), PORR (-1,39 Prozent auf 35,50 EUR), STRABAG SE (-1,33 Prozent auf 89,10 EUR) und CA Immobilien (-1,04 Prozent auf 24,76 EUR).

Welche ATX-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Im ATX ist die OMV-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 655 056 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Erste Group Bank-Aktie mit 42,836 Mrd. Euro die dominierende Aktie im ATX.

Fundamentaldaten der ATX-Titel

Unter den ATX-Aktien hat 2026 laut FactSet-Schätzung die CPI Europe-Aktie mit 6,11 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die OMV-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,51 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at