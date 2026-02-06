Wienerberger Aktie

WKN: 83170 / ISIN: AT0000831706

ATX-Marktbericht 06.02.2026 09:28:56

Börse Wien: ATX zeigt sich zum Handelsstart schwächer

Das macht das Börsenbarometer in Wien am Freitag.

Der ATX tendiert im Wiener Börse-Handel um 09:11 Uhr um 0,53 Prozent tiefer bei 5 607,40 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 166,732 Mrd. Euro wert. Zum Start des Freitagshandels standen Verluste von 0,023 Prozent auf 5 635,76 Punkte an der Kurstafel, nach 5 637,04 Punkten am Vortag.

Der ATX erreichte am Freitag sein Tageshoch bei 5 637,40 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 5 587,34 Punkten lag.

ATX-Entwicklung seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht legte der ATX bereits um 0,056 Prozent zu. Noch vor einem Monat, am 06.01.2026, wies der ATX einen Wert von 5 415,39 Punkten auf. Der ATX verzeichnete vor drei Monaten, am 06.11.2025, den Stand von 4 767,33 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 06.02.2025, erreichte der ATX einen Stand von 3 920,03 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 4,78 Prozent aufwärts. In diesem Jahr markierte der ATX bereits ein Jahreshoch bei 5 755,99 Punkten. Bei 5 314,88 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im ATX

Zu den stärksten Einzelwerten im ATX zählen aktuell Verbund (+ 2,10 Prozent auf 60,65 EUR), EVN (+ 0,87 Prozent auf 29,15 EUR), Raiffeisen (+ 0,63 Prozent auf 41,78 EUR), PORR (+ 0,56 Prozent auf 35,80 EUR) und OMV (+ 0,39 Prozent auf 51,80 EUR). Am anderen Ende der ATX-Liste stehen derweil Andritz (-8,17 Prozent auf 69,70 EUR), Lenzing (-1,09 Prozent auf 27,25 EUR), Vienna Insurance (-0,89 Prozent auf 67,00 EUR), CPI Europe (-0,75 Prozent auf 15,88 EUR) und Wienerberger (-0,68 Prozent auf 29,12 EUR) unter Druck.

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im ATX auf

Im ATX ist die Andritz-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 31 451 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie weist im ATX den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 41,088 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der ATX-Aktien im Blick

Die Raiffeisen-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6,20 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX-Werten. Im Index weist die OMV-Aktie mit 8,38 Prozent 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Pavel Ignatov / Shutterstock.com

