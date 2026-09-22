Erste Group Bank Aktie

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WKN: 65201 / ISIN: AT0000652011

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Index-Performance 22.09.2026 17:58:53

Börse Wien: ATX zum Ende des Dienstagshandels stärker

Börse Wien: ATX zum Ende des Dienstagshandels stärker

Der ATX performte zum Handelsschluss positiv.

Letztendlich notierte der ATX im Wiener Börse-Handel 0,29 Prozent höher bei 6 920,37 Punkten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 192,729 Mrd. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,097 Prozent auf 6 907,26 Punkte an der Kurstafel, nach 6 900,56 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des ATX lag heute bei 6 942,22 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 6 868,73 Punkten erreichte.

So bewegt sich der ATX seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX stand am vorherigen Handelstag, dem 21.08.2026, bei 6 631,80 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 22.06.2026, lag der ATX bei 6 594,82 Punkten. Der ATX erreichte vor einem Jahr, am 22.09.2025, den Wert von 4 608,87 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 29,31 Prozent. Bei 6 942,22 Punkten verzeichnete der ATX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5 007,83 Punkten verzeichnet.

Heutige Tops und Flops im ATX

Unter den Top-Aktien im ATX befinden sich aktuell AT S (AT&S) (+ 10,43 Prozent auf 206,50 EUR), Wienerberger (+ 3,72 Prozent auf 18,11 EUR), Verbund (+ 2,14 Prozent auf 62,10 EUR), Andritz (+ 1,06 Prozent auf 86,10 EUR) und Mayr-Melnhof Karton (+ 0,97 Prozent auf 73,00 EUR). Zu den schwächsten ATX-Aktien zählen derweil Vienna Insurance (-2,66 Prozent auf 69,40 EUR), PORR (-2,36 Prozent auf 35,15 EUR), UNIQA Insurance (-1,70 Prozent auf 18,48 EUR), STRABAG SE (-1,29 Prozent auf 107,40 EUR) und BAWAG (-1,16 Prozent auf 179,70 EUR).

Welche Aktien im ATX das größte Handelsvolumen aufweisen

Die Wienerberger-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im ATX auf. 385 337 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im ATX weist die Erste Group Bank-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 46,148 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

KGV und Dividende der ATX-Titel

Unter den ATX-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie mit 7,63 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die OMV-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,59 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

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Weitere Links:

Die Tops und Flops im ATX
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Bildquelle: Pavel Ignatov / Shutterstock.com

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Aktien in diesem Artikel

Andritz AG 86,10 1,06% Andritz AG
AT & S (AT&S) 206,50 10,43% AT & S (AT&S)
BAWAG 179,70 -1,16% BAWAG
Erste Group Bank AG 120,80 -0,90% Erste Group Bank AG
Mayr-Melnhof Karton AG 73,00 0,97% Mayr-Melnhof Karton AG
OMV AG 70,65 -0,07% OMV AG
Österreichische Post AG 31,15 -0,64% Österreichische Post AG
PORR AG 35,15 -2,36% PORR AG
STRABAG SE 107,40 -1,29% STRABAG SE
UNIQA Insurance AG 18,48 -1,70% UNIQA Insurance AG
Verbund AG 62,10 2,14% Verbund AG
Vienna Insurance 69,40 -2,66% Vienna Insurance
Wienerberger AG 18,11 3,72% Wienerberger AG

Indizes in diesem Artikel

ATX 6 920,37 0,29%

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