Erste Group Bank Aktie
WKN: 65201 / ISIN: AT0000652011
|Index-Performance
|
22.09.2026 17:58:53
Börse Wien: ATX zum Ende des Dienstagshandels stärker
Letztendlich notierte der ATX im Wiener Börse-Handel 0,29 Prozent höher bei 6 920,37 Punkten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 192,729 Mrd. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,097 Prozent auf 6 907,26 Punkte an der Kurstafel, nach 6 900,56 Punkten am Vortag.
Der Höchststand des ATX lag heute bei 6 942,22 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 6 868,73 Punkten erreichte.
So bewegt sich der ATX seit Beginn des Jahres
Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX stand am vorherigen Handelstag, dem 21.08.2026, bei 6 631,80 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 22.06.2026, lag der ATX bei 6 594,82 Punkten. Der ATX erreichte vor einem Jahr, am 22.09.2025, den Wert von 4 608,87 Punkten.
Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 29,31 Prozent. Bei 6 942,22 Punkten verzeichnete der ATX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5 007,83 Punkten verzeichnet.
Heutige Tops und Flops im ATX
Unter den Top-Aktien im ATX befinden sich aktuell AT S (AT&S) (+ 10,43 Prozent auf 206,50 EUR), Wienerberger (+ 3,72 Prozent auf 18,11 EUR), Verbund (+ 2,14 Prozent auf 62,10 EUR), Andritz (+ 1,06 Prozent auf 86,10 EUR) und Mayr-Melnhof Karton (+ 0,97 Prozent auf 73,00 EUR). Zu den schwächsten ATX-Aktien zählen derweil Vienna Insurance (-2,66 Prozent auf 69,40 EUR), PORR (-2,36 Prozent auf 35,15 EUR), UNIQA Insurance (-1,70 Prozent auf 18,48 EUR), STRABAG SE (-1,29 Prozent auf 107,40 EUR) und BAWAG (-1,16 Prozent auf 179,70 EUR).
Welche Aktien im ATX das größte Handelsvolumen aufweisen
Die Wienerberger-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im ATX auf. 385 337 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im ATX weist die Erste Group Bank-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 46,148 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.
KGV und Dividende der ATX-Titel
Unter den ATX-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie mit 7,63 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die OMV-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,59 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Erste Group Bank AG
|
22.09.26
|ATX Prime-Handel aktuell: ATX Prime bewegt letztendlich im Plus (finanzen.at)
|
22.09.26
|Börse Wien: ATX zum Ende des Dienstagshandels stärker (finanzen.at)
|
22.09.26
|ATX Prime-Handel aktuell: ATX Prime mit Kursplus (finanzen.at)
|
22.09.26
|Freundlicher Handel in Wien: ATX mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
22.09.26
|ATX Prime aktuell: Anleger lassen ATX Prime am Mittag steigen (finanzen.at)
|
22.09.26
|Freundlicher Handel: ATX liegt im Plus (finanzen.at)
|
22.09.26
|Börse Wien: ATX Prime beginnt Handel in der Verlustzone (finanzen.at)
|
22.09.26
|Optimismus in Wien: ATX zum Start des Dienstagshandels freundlich (finanzen.at)
Analysen zu Erste Group Bank AG
|14.09.26
|Erste Group Bank kaufen
|Barclays Capital
|31.07.26
|Erste Group Bank buy
|Deutsche Bank AG
|31.07.26
|Erste Group Bank buy
|UBS AG
|20.07.26
|Erste Group Bank kaufen
|Deutsche Bank AG
|18.06.26
|Erste Group Bank overweight
|Barclays Capital
|14.09.26
|Erste Group Bank kaufen
|Barclays Capital
|31.07.26
|Erste Group Bank buy
|Deutsche Bank AG
|31.07.26
|Erste Group Bank buy
|UBS AG
|20.07.26
|Erste Group Bank kaufen
|Deutsche Bank AG
|18.06.26
|Erste Group Bank overweight
|Barclays Capital
|14.09.26
|Erste Group Bank kaufen
|Barclays Capital
|31.07.26
|Erste Group Bank buy
|Deutsche Bank AG
|31.07.26
|Erste Group Bank buy
|UBS AG
|20.07.26
|Erste Group Bank kaufen
|Deutsche Bank AG
|18.06.26
|Erste Group Bank overweight
|Barclays Capital
|03.03.26
|Erste Group Bank verkaufen
|Baader Bank
|04.11.24
|Erste Group Bank verkaufen
|Baader Bank
|06.08.24
|Erste Group Bank verkaufen
|Baader Bank
|05.03.24
|Erste Group Bank verkaufen
|Baader Bank
|31.10.23
|Erste Group Bank verkaufen
|Baader Bank
|01.12.23
|Erste Group Bank Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|19.07.21
|Erste Group Bank neutral
|Deutsche Bank AG
|06.05.21
|Erste Group Bank neutral
|Deutsche Bank AG
|01.03.21
|Erste Group Bank neutral
|Credit Suisse Group
|01.02.21
|Erste Group Bank Neutral
|Credit Suisse Group
Aktien in diesem Artikel
|Andritz AG
|86,10
|1,06%
|AT & S (AT&S)
|206,50
|10,43%
|BAWAG
|179,70
|-1,16%
|Erste Group Bank AG
|120,80
|-0,90%
|Mayr-Melnhof Karton AG
|73,00
|0,97%
|OMV AG
|70,65
|-0,07%
|Österreichische Post AG
|31,15
|-0,64%
|PORR AG
|35,15
|-2,36%
|STRABAG SE
|107,40
|-1,29%
|UNIQA Insurance AG
|18,48
|-1,70%
|Verbund AG
|62,10
|2,14%
|Vienna Insurance
|69,40
|-2,66%
|Wienerberger AG
|18,11
|3,72%
Indizes in diesem Artikel
|ATX
|6 920,37
|0,29%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerDow schließt schwächer -- ATX geht nach Rekord etwas fester in den Feierabend -- DAX letztlich stabil -- Asiens Börsen schlussendlich im Plus
Der heimische Aktienmarkt legte etwas zu, während der deutsche Leitindex seitwärts tendierte. An der Wall Street ging es in verschiedene Richtungen. Die Börsen in Asien verzeichneten im Dienstagshandel Gewinne.