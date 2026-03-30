Börse Wien: ATX zum Handelsende freundlich

Am Montag notierte der ATX via Wiener Börse schlussendlich 0,44 Prozent stärker bei 5 293,88 Punkten. Insgesamt kommt der ATX damit auf einen Börsenwert in Höhe von 153,560 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0,054 Prozent auf 5 267,94 Punkte an der Kurstafel, nach 5 270,78 Punkten am Vortag.

Bei 5 235,49 Einheiten erreichte der ATX sein Tagestief, während er hingegen mit 5 297,52 Punkten den höchsten Stand markierte.

So entwickelt sich der ATX auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 27.02.2026, einen Stand von 5 701,70 Punkten. Vor drei Monaten, am 30.12.2025, verzeichnete der ATX einen Stand von 5 326,33 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX stand am vorherigen Handelstag, dem 28.03.2025, bei 4 175,93 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 schlägt ein Minus von 1,08 Prozent zu Buche. Das Jahreshoch des ATX steht derzeit bei 5 856,94 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 5 007,83 Zählern.

ATX-Tops und -Flops

Zu den Top-Aktien im ATX zählen derzeit Verbund (+ 4,24 Prozent auf 66,35 EUR), CA Immobilien (+ 3,65 Prozent auf 23,84 EUR), Schoeller-Bleckmann (+ 2,85 Prozent auf 36,05 EUR), EVN (+ 2,37 Prozent auf 28,10 EUR) und OMV (+ 2,37 Prozent auf 62,70 EUR). Die Flop-Titel im ATX sind derweil Andritz (-3,93 Prozent auf 59,95 EUR), Lenzing (-2,22 Prozent auf 24,20 EUR), voestalpine (-1,89 Prozent auf 37,38 EUR), DO (-1,71 Prozent auf 161,40 EUR) und Raiffeisen (-1,26 Prozent auf 36,12 EUR).

Blick in den ATX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im ATX weist die Raiffeisen-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 447 733 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 35,403 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im ATX den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der ATX-Mitglieder

Unter den ATX-Aktien präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie mit 5,39 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 6,92 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der OMV-Aktie an.

Redaktion finanzen.at