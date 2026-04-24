STRABAG Aktie
WKN: STR / ISIN: AT000000STR1
|ATX im Blick
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24.04.2026 17:58:27
Börse Wien: ATX zum Handelsende in der Verlustzone
Zum Handelsende bewegte sich der ATX im Wiener Börse-Handel 1,03 Prozent tiefer bei 5 753,83 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 165,989 Mrd. Euro. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Zuschlag von 0,031 Prozent auf 5 815,49 Punkte an der Kurstafel, nach 5 813,69 Punkten am Vortag.
Der Tiefststand des ATX lag am Freitag bei 5 731,33 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 5 818,94 Punkten erreichte.
ATX seit Beginn Jahr
Seit Beginn der Woche verzeichnet der ATX bislang ein Minus von 3,41 Prozent. Vor einem Monat, am 24.03.2026, wurde der ATX mit 5 268,58 Punkten berechnet. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.01.2026, bewegte sich der ATX bei 5 519,17 Punkten. Der ATX erreichte vor einem Jahr, am 24.04.2025, den Stand von 4 025,43 Punkten.
Seit Anfang des Jahres 2026 legte der Index bereits um 7,51 Prozent zu. Bei 5 972,19 Punkten markierte der ATX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5 007,83 Punkten registriert.
Aufsteiger und Absteiger im ATX
Unter den Top-Aktien im ATX befinden sich aktuell AT S (AT&S) (+ 9,43 Prozent auf 97,50 EUR), STRABAG SE (+ 2,96 Prozent auf 86,90 EUR), CA Immobilien (+ 1,54 Prozent auf 26,30 EUR), Palfinger (+ 1,50 Prozent auf 37,20 EUR) und Verbund (+ 1,32 Prozent auf 65,20 EUR). Unter Druck stehen im ATX hingegen Österreichische Post (-5,95 Prozent auf 33,20 EUR), BAWAG (-5,36 Prozent auf 144,80 EUR), PORR (-4,72 Prozent auf 38,35 EUR), voestalpine (-3,34 Prozent auf 41,64 EUR) und Andritz (-2,00 Prozent auf 68,60 EUR).
Welche Aktien im ATX das größte Handelsvolumen aufweisen
Das größte Handelsvolumen im ATX kann derzeit die Wienerberger-Aktie aufweisen. 983 446 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie macht im ATX mit 39,384 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.
Fundamentalkennzahlen der ATX-Werte im Blick
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie. Hier soll ein KGV von 6,57 zu Buche schlagen. Die OMV-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,66 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.at
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