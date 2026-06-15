Börse Wien: ATX zum Handelsstart fester

Der ATX bleibt auch am ersten Tag der Woche auf Erholungskurs.

Um 09:11 Uhr klettert der ATX im Wiener Börse-Handel um 2,42 Prozent auf 6 410,13 Punkte. Der Börsenwert der im ATX enthaltenen Werte beträgt damit 175,111 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,021 Prozent auf 6 260,02 Punkte an der Kurstafel, nach 6 258,71 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der ATX bei 6 424,49 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 6 260,02 Punkten.

So entwickelt sich der ATX im Jahresverlauf

Der ATX verzeichnete vor einem Monat, am 15.05.2026, den Wert von 5 859,94 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX stand am vorherigen Handelstag, dem 13.03.2026, bei 5 263,07 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.06.2025, wies der ATX einen Wert von 4 355,07 Punkten auf.

Der Index legte auf Jahressicht 2026 bereits um 19,78 Prozent zu. Das ATX-Jahreshoch steht derzeit bei 6 424,49 Punkten. Bei 5 007,83 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im ATX

Unter den Top-Aktien im ATX befinden sich aktuell AT S (AT&S) (+ 15,95 Prozent auf 178,80 EUR), DO (+ 5,16 Prozent auf 214,00 EUR), Wienerberger (+ 4,69 Prozent auf 24,54 EUR), PORR (+ 3,63 Prozent auf 42,85 EUR) und Palfinger (+ 3,60 Prozent auf 34,55 EUR). Auf der Verliererseite im ATX stehen hingegen OMV (-3,32 Prozent auf 56,75 EUR), EVN (-0,51 Prozent auf 29,40 EUR), Verbund (-0,43 Prozent auf 57,40 EUR), Österreichische Post (+ 0,00 Prozent auf 32,20 EUR) und Schoeller-Bleckmann (+ 0,00 Prozent auf 34,85 EUR).

Welche ATX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im ATX weist die OMV-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 57 310 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Erste Group Bank mit 42,336 Mrd. Euro im ATX den größten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der ATX-Aktien im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie. Hier soll ein KGV von 7,04 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index verzeichnet die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,81 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at