Börse Wien: ATX zum Handelsstart im Plus

Anleger in Wien schicken den ATX am Mittwoch erneut ins Plus.

Um 09:11 Uhr bewegt sich der ATX im Wiener Börse-Handel 0,07 Prozent fester bei 6 676,61 Punkten. Der Wert der im ATX enthaltenen Werte beträgt damit 186,326 Mrd. Euro. Zuvor ging der ATX 0,034 Prozent schwächer bei 6 670,03 Punkten in den Mittwochshandel, nach 6 672,27 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 6 688,47 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 6 648,89 Punkten.

ATX-Performance im Jahresverlauf

Auf Wochensicht ging es für den ATX bereits um 0,669 Prozent nach oben. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.07.2026, wurde der ATX mit einer Bewertung von 6 455,88 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 26.05.2026, lag der ATX-Kurs bei 6 099,93 Punkten. Vor einem Jahr, am 26.08.2025, verzeichnete der ATX einen Stand von 4 703,65 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 24,76 Prozent. Im Jahreshoch erreichte der ATX bislang 6 780,42 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5 007,83 Punkten verzeichnet.

Tops und Flops im ATX

Unter den Top-Aktien im ATX befinden sich derzeit DO (+ 1,45 Prozent auf 209,50 EUR), voestalpine (+ 1,36 Prozent auf 44,66 EUR), UNIQA Insurance (+ 1,25 Prozent auf 17,80 EUR), AT S (AT&S) (+ 1,04 Prozent auf 136,40 EUR) und Wienerberger (+ 0,97 Prozent auf 19,78 EUR). Unter den schwächsten ATX-Aktien befinden sich hingegen OMV (-2,28 Prozent auf 66,35 EUR), Österreichische Post (+ 0,00 Prozent auf 31,10 EUR), CA Immobilien (+ 0,00 Prozent auf 23,75 EUR), Raiffeisen (+ 0,00 Prozent auf 62,75 EUR) und Andritz (+ 0,00 Prozent auf 81,00 EUR).

ATX-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Das Handelsvolumen der OMV-Aktie ist im ATX derzeit am höchsten. 31 443 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 47,546 Mrd. Euro macht die Erste Group Bank-Aktie im ATX derzeit den höchsten Börsenwert aus.

KGV und Dividende der ATX-Mitglieder

Die OMV-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7,48 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX-Werten inne. Die OMV-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,77 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at