Börse Wien: ATX zum Start antriebslos

Am Donnerstag verbucht der ATX um 09:11 Uhr via Wiener Börse Gewinne in Höhe von 0,00 Prozent auf 3 565,21 Punkte. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 114,389 Mrd. Euro wert. In den Donnerstagshandel ging der ATX 0,019 Prozent tiefer bei 3 564,55 Punkten, nach 3 565,22 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der ATX bei 3 566,85 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 3 556,80 Punkten.

ATX-Performance auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn sank der ATX bereits um 0,042 Prozent. Noch vor einem Monat, am 11.03.2024, verzeichnete der ATX einen Wert von 3 353,14 Punkten. Der ATX bewegte sich noch vor drei Monaten, am 11.01.2024, bei 3 398,23 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 11.04.2023, erreichte der ATX einen Stand von 3 232,36 Punkten.

Im Index schlägt seit Jahresanfang 2024 ein Plus von 4,49 Prozent zu Buche. In diesem Jahr markierte der ATX bereits ein Jahreshoch bei 3 598,65 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 3 305,62 Zählern.

Top- und Flop-Aktien im ATX

Zu den stärksten Einzelwerten im ATX zählen aktuell Verbund (+ 1,10 Prozent auf 68,90 EUR), Schoeller-Bleckmann (+ 0,95 Prozent auf 47,90 EUR), Lenzing (+ 0,73 Prozent auf 34,30 EUR), CA Immobilien (+ 0,58 Prozent auf 31,12 EUR) und Raiffeisen (+ 0,44 Prozent auf 18,09 EUR). Flop-Aktien im ATX sind hingegen Andritz (-0,61 Prozent auf 57,25 EUR), Vienna Insurance (-0,52 Prozent auf 28,85 EUR), Wienerberger (-0,36 Prozent auf 33,24 EUR), Erste Group Bank (-0,26 Prozent auf 43,00 EUR) und AT S (AT&S) (-0,21 Prozent auf 18,89 EUR).

Die teuersten Unternehmen im ATX

Im ATX ist die Erste Group Bank-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 5 263 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 24,232 Mrd. Euro weist die Verbund-Aktie im ATX derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Diese Dividenden zahlen die ATX-Aktien

Im ATX weist die Raiffeisen-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 3,27 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. OMV lockt Anleger 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 9,41 Prozent.

