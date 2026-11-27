ATX Prime
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|Wiener Börse-Handel im Fokus
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27.11.2026 15:58:37
Börse Wien: Börsianer lassen ATX Prime nachmittags steigen
Um 15:41 Uhr geht es im ATX Prime im Wiener Börse-Handel um 1,65 Prozent aufwärts auf 3 051,18 Punkte. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,003 Prozent auf 3 001,75 Punkte an der Kurstafel, nach 3 001,67 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den ATX Prime bis auf 3 080,89 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 3 001,69 Zählern.
ATX Prime seit Jahresbeginn
Auf Wochensicht verzeichnet der ATX Prime bislang ein Plus von 0,183 Prozent. Vor einem Monat, am 27.10.2026, wies der ATX Prime einen Wert von 3 157,02 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 27.08.2026, stand der ATX Prime bei 3 284,56 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 27.11.2025, lag der ATX Prime bei 2 479,43 Punkten.
Seit Anfang des Jahres 2026 stieg der Index bereits um 14,79 Prozent. Das ATX Prime-Jahreshoch beträgt derzeit 3 448,52 Punkte. Bei 2 489,01 Zählern steht hingegen das Jahrestief.
Das sind die Gewinner und Verlierer im ATX Prime
Die Top-Aktien im ATX Prime sind derzeit Addiko Bank (+ 8,15 Prozent auf 25,20 EUR), AT S (AT&S) (+ 7,71 Prozent auf 104,80 EUR), Raiffeisen (+ 3,74 Prozent auf 58,25 EUR), UNIQA Insurance (+ 3,35 Prozent auf 19,12 EUR) und Frequentis (+ 3,02 Prozent auf 68,30 EUR). Unter den schwächsten ATX Prime-Aktien befinden sich derweil Wienerberger (-2,48 Prozent auf 15,36 EUR), ZUMTOBEL (-2,30 Prozent auf 3,82 EUR), Rosenbauer (-0,74 Prozent auf 53,60 EUR), Polytec (-0,53 Prozent auf 3,72 EUR) und Telekom Austria (-0,47 Prozent auf 8,46 EUR).
Welche Aktien im ATX Prime den größten Börsenwert aufweisen
Die Aktie im ATX Prime mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Wienerberger-Aktie. Zuletzt wurden via Wiener Börse 203 440 Aktien gehandelt. Im ATX Prime weist die Erste Group Bank-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 40,554 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Fundamentalkennzahlen der ATX Prime-Titel im Blick
Unter den ATX Prime-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie mit 6,69 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index präsentiert die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,03 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
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Aktien in diesem Artikel
|Addiko Bank
|25,20
|8,15%
|AT & S (AT&S)
|105,00
|7,91%
|Erste Group Bank AG
|109,00
|1,40%
|EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG)
|30,35
|0,17%
|Frequentis
|68,80
|3,77%
|OMV AG
|67,90
|-0,15%
|Polytec
|3,73
|-0,27%
|Raiffeisen
|58,35
|3,92%
|Rosenbauer
|53,40
|-1,11%
|Telekom Austria AG
|8,32
|-2,12%
|UNIQA Insurance AG
|18,98
|2,59%
|Wienerberger AG
|15,44
|-1,97%
|ZUMTOBEL AG
|3,83
|-2,05%
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