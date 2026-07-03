Börse Wien: Börsianer lassen ATX zum Start steigen

Um 09:10 Uhr klettert der ATX im Wiener Börse-Handel um 0,75 Prozent auf 6 545,87 Punkte. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 177,382 Mrd. Euro. In den Handel ging der ATX 0,003 Prozent fester bei 6 497,31 Punkten, nach 6 497,14 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 6 496,17 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 6 546,29 Punkten.

ATX-Performance im Jahresverlauf

Auf Wochensicht legte der ATX bereits um 2,15 Prozent zu. Noch vor einem Monat, am 03.06.2026, verzeichnete der ATX einen Stand von 6 096,17 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse feiertagsbedingt. Der ATX lag am vorherigen Handelstag, dem 02.04.2026, bei 5 457,38 Punkten. Der ATX stand noch vor einem Jahr, am 03.07.2025, bei 4 431,89 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 22,31 Prozent nach oben. Das ATX-Jahreshoch steht derzeit bei 6 599,69 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5 007,83 Zählern markiert.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im ATX

Unter den stärksten Aktien im ATX befinden sich aktuell AT S (AT&S) (+ 2,22 Prozent auf 193,80 EUR), voestalpine (+ 2,21 Prozent auf 42,50 EUR), Schoeller-Bleckmann (+ 1,75 Prozent auf 29,15 EUR), Andritz (+ 1,48 Prozent auf 75,40 EUR) und Palfinger (+ 1,27 Prozent auf 31,90 EUR). Die Verlierer im ATX sind derweil Österreichische Post (-0,31 Prozent auf 32,00 EUR), BAWAG (-0,17 Prozent auf 179,50 EUR), Vienna Insurance (+ 0,15 Prozent auf 66,10 EUR), DO (+ 0,22 Prozent auf 224,50 EUR) und Erste Group Bank (+ 0,25 Prozent auf 119,00 EUR).

Diese ATX-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Das Handelsvolumen der UNIQA Insurance-Aktie ist im ATX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via Wiener Börse 18 039 Aktien gehandelt. Im ATX weist die Erste Group Bank-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 44,900 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

ATX-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Die OMV-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6,92 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX-Werten. Unter den Aktien im Index bietet die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,96 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at