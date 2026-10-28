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28.10.2026 12:27:23
Börse Wien: Das macht der ATX mittags
Der ATX legt im Wiener Börse-Handel um 12:10 Uhr um 0,08 Prozent auf 6 434,50 Punkte zu. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 180,990 Mrd. Euro. Zuvor ging der ATX 0,000 Prozent fester bei 6 429,63 Punkten in den Mittwochshandel, nach 6 429,63 Punkten am Vortag.
Der ATX erreichte heute sein Tagestief bei 6 423,60 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 6 461,11 Punkten lag.
So entwickelt sich der ATX seit Jahresbeginn
Seit Wochenbeginn verzeichnet der ATX bislang Gewinne von 2,61 Prozent. Noch vor einem Monat, am 28.09.2026, stand der ATX bei 7 012,13 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 28.07.2026, wies der ATX einen Wert von 6 334,06 Punkten auf. Der ATX wurde vor einem Jahr, am 28.10.2025, mit 4 682,31 Punkten bewertet.
Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 20,23 Prozent nach oben. In diesem Jahr markierte der ATX bereits ein Jahreshoch bei 7 043,27 Punkten. Bei 5 007,83 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.
Die Tops und Flops im ATX
Zu den stärksten Einzelwerten im ATX zählen derzeit Lenzing (+ 4,24 Prozent auf 10,32 EUR), AT S (AT&S) (+ 3,48 Prozent auf 160,40 EUR), Vienna Insurance (+ 1,41) Prozent auf 71,80 EUR), Palfinger (+ 0,92 Prozent auf 27,35 EUR) und DO (+ 0,91 Prozent auf 200,00 EUR). Die Flop-Titel im ATX sind hingegen voestalpine (-3,91 Prozent auf 40,82 EUR), Verbund (-0,72 Prozent auf 69,30 EUR), CA Immobilien (-0,70 Prozent auf 21,30 EUR), Österreichische Post (-0,63 Prozent auf 31,30 EUR) und Mayr-Melnhof Karton (-0,61 Prozent auf 64,90 EUR).
Die teuersten ATX-Konzerne
Die Aktie im ATX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Lenzing-Aktie. Zuletzt wurden via Wiener Börse 127 242 Aktien gehandelt. Im ATX macht die Erste Group Bank-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 41,642 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.
Fundamentaldaten der ATX-Werte
Im ATX verzeichnet die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,05 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die OMV-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 6,59 Prozent, die höchste im Index.
Redaktion finanzen.at
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