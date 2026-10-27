STRABAG Aktie
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27.10.2026 17:58:45
Börse Wien in Grün: Anleger lassen ATX Prime letztendlich steigen
Der ATX Prime gewann im Wiener Börse-Handel schlussendlich 2,45 Prozent auf 3 157,02 Punkte. Zum Start des Dienstagshandels standen Gewinne von 0,012 Prozent auf 3 081,81 Punkte an der Kurstafel, nach 3 081,43 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Dienstag bei 3 166,82 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 3 077,37 Punkten verzeichnete.
So bewegt sich der ATX Prime seit Beginn Jahr
Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime erreichte am vorherigen Handelstag, dem 25.09.2026, einen Stand von 3 401,04 Punkten. Der ATX Prime lag noch vor drei Monaten, am 27.07.2026, bei 3 131,42 Punkten. Der ATX Prime bewegte sich noch vor einem Jahr, am 27.10.2025, bei 2 338,73 Punkten.
Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 18,77 Prozent nach oben. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des ATX Prime bereits bei 3 448,52 Punkten. Bei 2 489,01 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.
Aktuelle Gewinner und Verlierer im ATX Prime
Die Top-Aktien im ATX Prime sind derzeit AT S (AT&S) (+ 11,51 Prozent auf 155,00 EUR), FACC (+ 6,92 Prozent auf 13,90 EUR), STRABAG SE (+ 5,39 Prozent auf 101,60 EUR), UNIQA Insurance (+ 5,15 Prozent auf 17,56 EUR) und Raiffeisen (+ 4,73 Prozent auf 56,45 EUR). Am anderen Ende der ATX Prime-Liste stehen hingegen AMAG (-5,45 Prozent auf 31,20 EUR), Lenzing (-4,99 Prozent auf 9,90 EUR), OMV (-3,88 Prozent auf 71,85 EUR), UBM Development (-3,44 Prozent auf 14,05 EUR) und Frequentis (-1,54 Prozent auf 63,80 EUR) unter Druck.
Welche ATX Prime-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen
Die Erste Group Bank-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im ATX Prime auf. 608 418 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im ATX Prime weist die Erste Group Bank-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 40,438 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.
Fundamentaldaten der ATX Prime-Titel im Blick
Die OMV-Aktie präsentiert mit 7,28 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime. Mit 6,39 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der OMV-Aktie zu erwarten.
Redaktion finanzen.at
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